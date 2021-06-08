Реформы в Украине и 900 тысяч доз вакцины от коронавируса: в Белом доме сообщили, о чем разговаривали Зеленский и Байден

Также они обсудили борьбу с коррупцией.

Президент США Джо Байден 7 июня в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил планы американской администрации предоставить Киеву 900 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в заявлении по итогам президенских переговоров.

"Лидеры также обсудили необходимость тесного сотрудничества в области энергетической безопасности и борьбы с COVID-19, включая планы США предоставить 900 тыс. доз вакцины для помощи Украине в борьбе с пандемией", — говорится в сообщении.

Также Байден и Зеленский обсудили борьбу с коррупцией и реформы в Украине, сообщил Белый дом.

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Американский президент подтвердил приверженность США суверенитету Украины, высказался против продолжающейся российской агрессии.

Напомним, 7 июня Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Глава Белого дома сообщил, о чем будет говорить на встрече с Владимиром Путиным в Женеве. Байден пригласил президента Украины в Белый дом.

Впоследствии Зеленский рассказал, когда именно летит на встречу к своему американскому коллеге.

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