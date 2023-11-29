Рекомендации НАТО для вступления Украины в Альянс: Столтенберг озвучил детали

По словам генсека Альянса, Украина сейчас гораздо ближе к НАТО, чем когда-либо.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал детали о предоставленных Украине рекомендациях по первичным реформам для вступления в Альянс, которые государству дали главы МИД стран-членов блока.

Об этом Столтенберг проинформировал на пресс-конференции в Брюсселе 29 ноября.

Реформы для вступления Украины в НАТО

Генсек Альянса назвал, какие реформы должна провести Украина для присоединения к НАТО.

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"Мы обсуждали членство в НАТО и мы дали рекомендации по первичным реформам, которые должны быть в Украине, включая борьбу с коррупцией и поддержкой прав людей", — сказал Столтенберг.

"Украина сейчас гораздо ближе к НАТО, чем когда-либо. И мы дальше поддерживаем ее борьбу за свободу и путь в НАТО", — подчеркнул он.

Глава Альянса сказал, что поражен, как Украина вообще проводит реформы во время полномасштабной войны. Он отметил "конкретные изменения в законодательстве" государства и изменения в безопасности: "Украина модернизирует свои структуры по разведке".

"Если говорить о борьбе с коррупцией и борьбе с терроризмом, то это важно для Украины. Ведь это позволяет стать более сильным государством и бороться не только с Россией как с агрессором, но и помогает стать ближе к НАТО", — сказал Столтенберг.

Он также проинформировал, что одной из тем встречи 29 ноября были пути сотрудничества членов НАТО с Украиной по этим вопросам. Обсуждалось, как Совет Украины-НАТО может быть использован, чтобы дальше работать над вступлением страны в Альянс.

"Мы обсудили программу работы, чтобы дальше говорить о вопросах модернизации украинского общества. Часть законов, часть шагов уже была сделана, имплементирована. Мы видим определенные шаги по борьбе с коррупцией и это продолжающийся процесс", – сказал Столтенберг.

Напомним, главы МИД стран-членов НАТО на встрече в Брюсселе 29 ноября предоставили Украине рекомендации по первичным реформам для вступления в Альянс. Министры будут регулярно оценивать прогресс с реформами с помощью адаптированной Годовой национальной программы.

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