Рекордные российские удары по Украине на паузе: раскрыта странная тактика Кремля

Владимир Путин.

Войска РФ неоднократно наносили мощные удары по Украине — «до», да и «после» двусторонних и трехсторонних мирных переговоров. Впрочем, захватчики воздерживаются от полного использования ударных возможностей России во избежание разочарования президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты отмечают, что россияне последовательно совершали мощные удары, состоящие примерно из 400-700 беспилотников и ракет, в дни непосредственно перед и после крупных переговоров:

саммит США-Россия на Аляске в августе 2025-го;

переговоры США-Украина в Женеве в ноябре 2025-го,

переговоры США-Россия в Москве в ноябре 2025-го,

переговоры США-Украина-Европа и США-Россия в декабре 2025-го,

два раунда переговоров США-Украина-Россия в Абу-Даби в январе и феврале 2026 года.

В ISW отмечают, что крупнейший российский ударный пакет состоял из 823 БПЛА и ракет в начале сентября прошлого года. В то же время все остальные атаки, которые произошли во время этих двусторонних и трехсторонних переговоров, значительно ниже этого рекорда.

Летом прошлого года украинские чиновники предупреждали, что РФ намерена увеличить запуски до тысячи дронов в день до осени 2025-го. Впрочем, военные страны-агрессорки, вероятно, намеренно уменьшают количество воздушных целей во время массированных атак, чтобы сохранить видимость, что якобы Кремль заинтересован в содержательных переговорах, а также во избежание гнева Дональда Трампа.

На текущих переговорах в Женеве будет обсужден еще один возможный краткосрочный мораторий на энергетические удары. Россия использовала аналогичные моратории в марте-апреле 2025-го и в январе-феврале 2026-го. Москва утверждала, мол, заинтересована в мире, но агрессорка одновременно накапливала беспилотники и ракеты для последующих ударов после отмены моратория.

«Кремль может попытаться представить свое соблюдение еще одного моратория на энергетические удары как большую уступку России, готовясь нанести еще один разрушительный удар по Украине в ближайшее время», — подытожили американские аналитики.

Как сообщалось, в ISW отмечали, что перед встречей в Женеве Кремль не отступает от своих военных целей и соблюдает старые требования. В частности, американские специалисты отмечают, что Москва может попытаться использовать временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, чтобы утверждать, что РФ идет на уступки.

Напомним, ночью 17 февраля армия РФ атаковала Украину дронами и ракетами. Было зафиксировано 425 средств воздушного нападения. В частности, 396 беспилотников и четыре баллистических ракеты «Искандер-М». Силы ПВО уничтожили 392 воздушных целей.