Кайя Каллас.

Европейский Союз рассчитывает на принятие кредита на 90 миллиардов евро для Украины, а также 20 пакетов санкций против агрессорки Российской Федерации уже на следующем саммите лидеров.

Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас во время визита в Бучи, сообщили корреспонденты ТСН.

По словам дипломатки, энергетический кризис, вызванный войной в Иране, осложнил утверждение санкций. В новом пакете планировали ограничить предоставление морских услуг для «теневого флота» РФ. Заметим, через Балтийское море проходит около 45% общего экспорта российской нефти.

«У нас есть определенные препятствия на пути как относительно 20-го пакета санкций, так и выделения кредита. Работа по преодолению этих препятствий продолжается. Впрочем, к сожалению, сегодня не могу сообщить хорошую новость о том, что этот кредит будет предоставлен. Мы продолжаем работать и надеемся, что решение будет принято на следующем заседании Европейского совета», — заявила высокая представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Кредит для Украины

Словакия поддержала шантаж Венгрии по кредиту для Украины. Словацкий премьер Робер Фицо признал, что в будущем может возникнуть ситуация, когда его страна заблокирует кредит, однако конкретных условий не назвал.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что следствием задержки 90 млрд евро может быть то, что страна рискует не успеть вовремя подготовить энергосистему и физическую защиту критических объектов к следующей зиме.

Однако президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина получит 90 млрд евро, несмотря на «блокаду» Венгрии. Она напомнила, что такое решение было принято в декабре 2025-го. Условно было то, что три страны (Венгрия, Словакия, Чехия) не будут участвовать в займе. Политика не подчеркнула, что «это условие было выполнено».

