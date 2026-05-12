Рекордный залог в 180 млн, 4 паспорта и тайная "Династия": как в ВАКС избирали меру пресечения Ермаку

Андрей Ермак / Источник: Facebook-страница Андрея Ермака / © из соцсетей

В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) состоялось заседание по избранию меры пресечения для бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Что известно о заседании ВАКС по делу Ермака

В Высшем антикоррупционном суде состоялось заседание по избранию меры пресечения для экс-руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Прокуратура требовала ареста с рекордным залогом в 180 млн грн.

Дело экс-главы ОП состоит из 16 томов, каждый из которых содержит около 250 страниц, и адвокат Ермака Игорь Фомин отметил, что защита еще не успела полностью изучить все материалы. Из-за большого объема доказательств сегодня суд не вынес окончательного решения.

Несмотря на открытый формат заседания, некоторые доказательства прокурор САП Валентина Гребенюк будет объявлять в закрытом режиме, что поддержала и сторона защиты.

Во время заседания появились новые детали дела «Династии»

Прокуроры САП во время заседания ВАКС обнародовали новые подробности дела об элитном городке «Династия» в Козине. По данным следствия, строительство четырех резиденций планировали еще в 2020 году для влиятельных лиц: Алексея Чернышова, Андрея Ермака и Тимура Миндича, отдельный дом со спа-зоной предусматривался для совместного пользования.

Прокуроры утверждают, что Чернышов занимался земельными вопросами, Миндич — финансированием и конспирацией, а Андрей Ермак был одним из исполнителей схемы. В частности, резиденция R2, которая по версии САП, якобы предназначалась именно для тогдашнего главы ОП, а его интересы в проекте некоторое время представлял отец Борис Ермак.

Финансирование строительства на 72% состояло из коррупционных средств, связанных с энергетикой и так называемым «бэкофисом Миндича». Только за проектирование городка заплатили 735 тысяч долларов, из которых почти 180 тысяч потратили на дом для Ермака. Сейчас следствие продолжается.

В суде сообщили, сколько раз Ермак выезжал за границу и сколько имеет паспортов

Во время судебного заседания прокурор сообщил, что экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак владеет четырьмя дипломатическими паспортами, один из которых действует до 2030 года.

По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения и до ноября 2025 года чиновник пересекал границу 86 раз. Сторона обвинения также отметила, что не имеет актуальных сведений о его поездках за последние месяцы, поскольку информацию о передвижении бывшего главы ОП удалили из базы данных.

Ермак мог согласовывать назначение министров с «гадалкой»

На суде прокуроры заявили, что Андрей Ермак мог согласовывать назначение топ-чиновников с «экспертом» по фэншую. В телефоне подозреваемого нашли переписку с контактом «Вероника Фэншуй Офис».

По данным следствия, с этим лицом обсуждали кандидатуры премьера, министра здравоохранения и Олега Татарова. Критерием выбора якобы были даже даты рождения кандидатов.

Сам Ермак отказался комментировать это по существу, пообещав ответы от адвокатов позже.

«Мы завтра все прокомментируем. Когда будет выступать мой адвокат, он ответит на все те моменты, которые сегодня мы услышали от стороны обвинения», — сказал Ермак.

Какие заявления сделал Ермак в суде

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал обвинения и заявил, что не собирается покидать страну, поскольку считает себя вполне самодостаточным человеком, и готов отстаивать свою правоту во время судебного процесса.

Андрей Ермак отметил, что как профессиональный адвокат он понимает ход процесса и уверен в своих действиях. Также он отметил, что не ожидал большого количества людей на суде из-за занятости коллег.

«Я самодостаточный человек, и, поверьте, есть много людей, которые, я знаю, уважают меня, уважают то, что я делал, то, что я сегодня делаю как адвокат. Но я понимаю, они все люди занятые. И я с уважением отношусь к ним. Гораздо больше сегодня государственных дел, чем быть здесь. У меня есть адвокат», — сказал Андрей Ермак.

Андрей Ермак во время судебного заседания / © ТСН

Он также заверил, что его позиция остается неизменной несмотря на судебный процесс.

В то же время он отказался отвечать на вопрос журналистов: «общается ли он с президентом Украины». Похожая ситуация сложилась и по вопросу о доме в Козине, и действительно ли его готовили для Ермака.

Вместо экс-главы ОП ответ дал его адвокат, который отметил, что не сторона обвиняемого не будет комментировать определенные обстоятельства после того, как будет заслушано дело.

«Давайте мы остановимся, дайте нам поработать, а дальше — уважение и к вам», — сказал адвокат



Впоследствии Ермак заявил, что в последнее время было много давления на правоохранительные органы, которые расследуют это дело.

«В последнее время было очень много давления на правоохранительные органы с разных сторон, что я считаю именно давлением. Потому что правосудие, расследование должны происходить независимо и без давления, с большим уважением и к правоохранителям, и к судебной власти. Поэтому надо дать возможность, чтобы это происходило без давления. А когда публично каждый день много раз призывают именно уже к каким-то действиям, я считаю, что это в правовом и демократическом государстве недопустимо», — завил экс-глава ОП.

Также во время брифинга в ВАКС между бывшим главой ОП и экс-разведчиком Романом Червинским произошла словесная перепалка. Ермак отметил, что они не виделись с тех пор, как его брат представлял Червинского как своего собрата. В ответ на это Роман Червинский заявил, что брат чиновника якобы требовал деньги за организацию аудиенции с тогдашним главой Офиса президента.

Андрей Ермак категорически опроверг эти слова, напомнив, что дело его брата уже расследовали. Он также добавил, что впоследствии готов рассказать, с какими именно просьбами тогда обращался сам Червинский во время той встречи.

«Я думаю, что это не соответствует действительности, потому что дело моего брата расследовалось. И я думаю, что придет время, и мы также проговорим, о чем вы тогда просили на этой встрече», — заявил Ермак.

Также напоследок экс-глава ОП отметил, что будет отстаивать свои права, свою репутацию и продолжать заниматься адвокатской деятельностью.

Обыски у водителя Андрея Ермака

В декабре 2025 года во время обысков у водителя экс-главы ОП Андрея Ермака детективы НАБУ нашли документы, свидетельствующие о попытках влияния на назначения в Службе безопасности. Об этом стало известно на заседании ВАКС.

В машине Mercedes на оперативных номерах изъяли записи под названием «СБ Украины: программа максимум». Документ содержал три этапа:

«Максимум» — перечень кандидатур на ключевые руководящие должности в СБУ;

«Средняя» и «Минимум» — планы относительно дальнейших и первоочередных назначений.

Конкретные фамилии прокуратура пока не разглашает, хотя они уже приобщены к материалам дела. Ранее о самом факте обысков сообщало издание «Зеркало недели», но подробности находок появились только сейчас.

