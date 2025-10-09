Репарационный кредит для Украины: Бельгия выдвинула ЕС новые условия по активам РФ

Парламент Королевства Бельгия / © zk.mns.gov.ua

Бельгия отметила свои «красные линии» в вопросе использования российских активов для финансирования репарационного кредита Украине на сумму 140 млрд евро, включая соглашение между странами Евросоюза о распределении всех рисков, связанных с этим планом, на сумму более 170 млрд евро.

Как пишет Politico, власти Евросоюза спешат развеять опасения Бельгии по поводу кредита накануне важного саммита 23 октября, поскольку достижение политического соглашения на этой встрече откроет путь для юридического оформления этого решения.

Отмечается, что Бельгия имеет наибольшие интересы, поскольку на ее территории находится финансовый депозитарий Euroclear, в котором хранится большая часть замороженных российских активов.

Бельгийское правительство опасается ответственности за любые юридические и финансовые претензии со стороны РФ и поэтому хочет, чтобы все страны Евросоюза предоставили гарантии по этому кредиту.

Эти гарантии не могут ограничиваться 170 млрд евро, которые Еврокомиссия предлагает мобилизовать. Потенциальная сумма риска может быть значительно выше номинальной», — считает премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Важно отметить, что он добавил дополнительное условие: Гарантии не прекращаются автоматически со снятием санкций. Арбитражные процедуры могут возникнуть спустя годы».

В целом, как отметило издание, бельгийский премьер выдвинул странам ЕС целый список, в котором подробно изложены красные линии. К ним относятся: отказ от поддержки каких-либо мер, которые могут быть истолкованы как конфискация активов; юридически обязывающие, четко реализуемые гарантии того, что европейские страны разделят все текущие и будущие риски как для Euroclear, так и для Бельгии; и соглашение о немедленном предоставлении денежных средств, если Euroclear потребуется вернуть активы РФ, например, после заключения мирного соглашения.

Отмечается, что в своем заявлении лидерам ЕС Де Вевер предположил, что схема Еврокомиссии равносильна конфискации, опровергающей ее позицию о том, что ее кредит не будет связан с изъятием государственных активов России.

«Различие между репарационным кредитом и конфискацией на самом деле крайне узкое. Если эти активы останутся иммобилизованными в течение длительного периода, это может рассматриваться как квазиконфискация», — сказал Де Вевер.

Бельгийский премьер предположил, что схема Еврокомиссии может нарушить двусторонние инвестиционные соглашения Бельгии и Люксембурга с Россией, подписанные на завершающем этапе холодной войны в 1989 году.

Де Вевер также утверждал, что эта операция может побудить китайских инвесторов снять свои депозиты с Euroclear из-за опасений, что их резервы также могут быть конфискованы в будущем.

«Заявление премьер-министра Бельгии вызвало множество сложных вопросов, которые все еще изучаются. В конце концов гарантии должны быть надежными», — прокомментировал высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.

Что предшествовало

Напомним, 1 октября Европейская комиссия представила странам-членам ЕС концепцию «репарационного кредита» для Украины, который планируют профинансировать за счет замороженных российских активов.

По словам одного из чиновников, государства ЕС восприняли идею «конструктивно». В то же время Бельгия высказала ряд юридических и технических оговорок.

Еврокомиссия предлагает использовать 175 млрд евро, образовавшихся из замороженных российских государственных активов для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 млрд евро. Эти средства находятся на депозите в Европейском центральном банке под управлением Euroclear.