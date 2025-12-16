"Репарационный кредит" для Украины: Зеленский раскрыл, на что его потратят

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Украина надеется получить «репарационный кредит» от ЕС на основе замороженных российских активов. Если с ссудой будут проблемы, тогда Киев рассчитывает на альтернативные варианты финансирования на ту же сумму.

Как распределят «репарационный кредит»

Речь идет о средствах в размере от 150 до 200, а в общей сложности 210 миллиардов долларов. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

По словам главы государства, любой формат финансирования критически важен для государства.

Это финансовая гарантия безопасности для Украины. Это часть наших гарантий, как пятая статья НАТО как оружие», — подчеркнул Зеленский.

В настоящее время рассматривают два варианта использования этих средств:

План А — в случае завершения войны. Тогда финансирование будет потрачено на восстановление страны и обеспечение макрофинансовой стабильности.

План Б — в случае продолжения российской агрессии. При таком сценарии ожидают минимум 40-45 миллиардов евро финансовой помощи в год, которые на оборону, поддержку армии, ПВО и оружие.

«Представьте себе, если нет войны, то 45 миллиардов в год — это очень серьезное вливание в макрофинансовую стабильность Украины, в наше восстановление и опять-таки в ту же „критичку“, но уже не о поддержке идет речь, а о восстановлении ее», — отметил президент.

Зеленский добавил, что альтернативные варианты финансирования вместо активов России сложны, но Киев обсуждает их с Европейским Союзом, прежде всего с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Ведь без этих средств Украину ждет бюджетный дефицит.

Заметим, что 23 октября в Брюсселе европейские лидеры согласовали политическое решение об обеспечении финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах. Однако так и не поддержали предоставление кредита на основе российских активов из-за отрицания Бельгии, пишет Financial Times.

Как ЕС планирует поддерживать Украину?

Сегодня ЕС отстаивает необходимость финансовой поддержки Украины. По словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Европа предложила покрыть две трети нужд Киева на ближайшие два года в сумме 90 миллиардов евро.

«Мы привержены восстановлению и будущему процветанию Украины. Европа будет оставаться ее самым сильным и надежным партнером», — подчеркнула фон дер Ляен.

Поэтому она считает, что обсуждение помощи на ближайшем заседании Европейского совета будет иметь решающее значение.

Следует отметить, что на заседании Евросовета 17-18 декабря страны ЕС сосредоточятся на вопросе «репарационного займа» Украины на основе замороженных российских миллиардов. Большинство государств блока выступают за это предложение. Однако Бельгия против, а также Венгрия и Словакия. В то же время, Италия, Мальта и Болгария призывают к альтернативным вариантам финансирования Киева.

Варианты финансовой поддержки

В ЕС сейчас обсуждается несколько возможных вариантов финансовой поддержки Украины. Среди основных инициатив выделяют два главных пути: «репарационный кредит» на основе замороженных активов России и система европейских ссуд, по которой страны-члены ЕС в течение следующих двух лет будут привлекать средства для финансирования Украины.

Отдельно рассматривают еще одну альтернативу, но ее не считают приоритетной. Третий вариант предусматривает предоставление двусторонних кредитов или пособий от отдельных государств-членов ЕС.

В то же время, в ЕС обсуждают идею так называемого «транзитного кредита» для Украины. Его планируется профинансировать за счет заимствований ЕС, чтобы обеспечить страну финансовой поддержкой в первые месяцы 2026 года. По замыслу экспертов, этот шаг даст дополнительное время для утверждения и организации полного «репарационного кредита» с использованием российских активов способом, который удовлетворит все стороны, в частности Бельгию.

Что предшествовало

Напомним, ранее речь шла о скандале вокруг замороженных активов РФ. В частности, Бельгия, на территории которой хранится большая часть (около 189 млрд евро) заблокированных средств РФ, отвергла план Еврокомиссии. Европейский центральный банк (ЕЦБ) его тоже не поддержал.

В то же время, как сказал президент Зеленский, Украина рассчитывает на финансирование, полученное за счет замороженных российских активов, поскольку без этих средств страна не сможет функционировать.