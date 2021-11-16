Реприватизация облгазов начнется с регионов, — Игорь Палица

Облгазы, распроданные "за копейки" во времена Януковича, сегодня зарабатывают сверхприбыли за счет граждан.

Депутаты от партии "За майбутнє" в местных советах инициируют проверку приватизации газораспределительных компаний, так называемых облгазов, которые были распроданы "за копейки" во времена Януковича.

Об этом заявил лидер партии Игорь Палица.

"Реприватизация облгазов начнется с регионов. Наша команда в Луцком городском совете уже запустила этот процесс — правоохранительным органам направлены официальные запросы с требованием предоставить исчерпывающую информацию о приватизации "Волыньгаза". Уверен, что скоро к нашей инициативе присоединятся представители местного самоуправления из других областей. предприятия должны работать в интересах Украины и ее граждан, а не частных компаний!" – заявил Игорь Палица.

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Он отметил, что облгазы, которые были распроданы "за копейки" во времена Януковича, сегодня зарабатывают сверхдоходы за счет граждан.

"Например, "Волыньгаз" был приватизирован за 24,3 млн грн. Только за прошлый год его владельцы заработали более 20 млн грн. И такая ситуация во всех областях. "Сумыгаз" продан за 15,6 млн грн, "Житомиргаз" — за 9,7 млн грн, "Винницагаз" — вообще за 1,5 млн грн. Их владельцы зарабатывают сверхдоходы на людях, устанавливая заоблачные тарифы на тепло. Власти регулярно заявляют о незаконности приватизации, но уже более 10 лет все дела спускаются на тормозах. мы берем инициативу на себя", — подчеркнул лидер партии "За майбутнє".

Напомним: Луцкий городской совет инициировал возврат газопроводов и оборудования компании "Волыньгаз" в коммунальную или государственную собственность. Мэр города Игорь Полищук из партии "За майбутнє" дал протокольное поручение департаменту экономической политики и юридическому департаменту исследовать, как происходила приватизация, и обратиться в суд с целью возврата имущества. По его словам, причиной стал рост тарифов для жителей Луцка в три раза, который планирует Волыньгаз.

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