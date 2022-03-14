Репутация России – ничто: в ОП прокомментировали вероятное обращение Кремля до Китая за помощью

Репутация России – ничто: в ОП прокомментировали вероятное обращение Кремля до Китая за помощью

По словам Подоляка, Россия хоть где-то пытается найти поддержку в борьбе с Украиной.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал информацию некоторых западных СМИ о том, что Россия обратилась в Китай за военной и финансовой помощью.

Об этом он написал в Twitter.

"РФ обратилась в Китай за военной помощью, сообщают несколько влиятельных изданий (FT, NYT). На фоне крайне провальной сухопутной операции в Украине репутация РФ – ничто. Но зачем натягивать на РФ такой позор, пытаясь хоть где-нибудь (Беларусь, ОДКБ, Китай) найти силы, чтобы уничтожить Украину", — отметил советник руководителя ОП.

По информации Financial Times, Россия обратилась в Китай за военной помощью, потому что у нее заканчивается вооружение.

Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пеньюй в свою очередь убеждает, что он ничего не знает о просьбе РФ оказать военную, а также экономическую помощь.

Ранее стало известно, что США и Китай проведут первые переговоры на высоком уровне после полномасштабного вторжения в Украину.

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