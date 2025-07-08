Репутационный вопрос: Подоляк объяснил, почему США усиливают помощь Украине

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Атаками по мирным украинским городам и селам Россия сознательно унижает Вашингтон. Теперь у самого президента США Дональда Трампа есть выбор — принять это или помочь нашей стране и даже извлечь из этого в будущем выгоду.

Такое мнение высказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "24 Каналу".

Аудит вооружения и изменение тактики России

Михаил Подоляк пояснил, что недавно в США проводился аудит вооружения, в рамках которого временно приостановили поставки военной помощи Украине. В то же время вопрос поставки оружия остается частью переговорного процесса, в котором принимают участие не только Украина, но и Европа.

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«Понятно, что Россия изменила тактику – откровенно атакует гражданское население большим количеством дронов и ракет. Очевидно, что без противоракетной обороны будет репутационно выглядеть как крах для США и западной цивилизации в целом», — подчеркнул советник руководителя Офиса Президента.

Аспект доминирования Америки и «саркастический привет» Путина

Подоляк также отметил, что в этой ситуации присутствует аспект доминирования Америки в сфере продаж оружия. По его словам, если бы США «забрали» свое оружие из горячей фазы войны сегодня, завтра оно уже не было бы актуальным. Он напомнил, что сам Трамп не раз говорил о необходимости для Европы в больших масштабах покупать американское вооружение.

«Здесь много переговорных моментов. Главное дальше – выйти в продуктивное переговорное русло, в рамках которого нарабатывать, какие нужны пакеты, что с ними делать и возможно ли выйти на формат закупки тех же противоракетных систем», – отметил Подоляк.

Он добавил, что после телефонного разговора Трампа и Путина Россия атаковала Киев, что стало "саркастическим приветом" для США. Российский диктатор якобы хотел показать, что он доминирует даже в двустороннем переговорном треке и может репутационно унижать президента США.

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«После этого Трамп начинает говорить объективные вещи об оценке Путина, о том, почему Россия не хочет выходить из войны и что нужно делать. Теперь у Трампа будет выбор – либо разрешить унижение от Путина, либо предоставить дополнительные инструменты. Их 2: экономические санкции против России и милитарное насыщение Украины», — подытожил советник руководителя ОПУ.

Напомним, Трамп дал согласие на новые поставки оружия для Украины. Axios узнал, будут ли среди них системы Patriot и кто еще может присоединиться.