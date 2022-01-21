"Решаем сами, что делать": Болгария ответила на требование России вывести из страны войска НАТО

"Решаем сами, что делать": Болгария ответила на требование России вывести из страны войска НАТО

Болгария входит в состав НАТО еще с 2004 года.

Премьер Болгарии Кирилл Петков ответил на требования России вывести войска Североатлантического союза из страны.

Об этом пишет Reuters.

"Болгария – суверенная страна, давно сделавшая свой выбор, став членом НАТО. Таким образом, мы сами решаем организовывать оборону нашей страны в координации с нашими партнерами", – ответил Петков.

Премьер Болгарии подчеркнул, что договор о вступлении в НАТО не разделяет страны на более высокие и низкие ранги. Он подчеркнул, что "Североатлантический договор не предусматривает избирательную или ограниченную коллективную оборону кого-либо из членов НАТО".

Напомним, ранее Москва обнародовала так называемые "гарантии безопасности", в которых, в частности, требует вывести войска НАТО из Болгарии и Румынии.

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