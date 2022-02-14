Решать украинцам: в Британии заявили о готовности поддержать любое решение Киева касательно НАТО

Перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, отмечают в МИДе и Офисе президента.

В Великобритании отреагировали на слова посла Украины Вадима Пристайко, что Киев может быть "гибким" в вопросе вступления нашей страны в НАТО. В частности, в британском Министерстве обороны заверили, что поддержат любое решение Украины относительно североатлантической перспективы.

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Об этом в комментарии Sky News заявил парламентский заместитель государственного секретаря по вооруженным силам Великобритании Джеймс Хэппи.

"Если Украина решит, что она собирается предложить, что она не станет членом НАТО, мы это поддерживаем, это решать украинцам. Так же, если бы Украина хотела сказать, что в будущем она хочет вступить в НАТО, мы бы поддержали это, потому что это ее суверенитет, и это то, что мы поддерживаем", – заявил Джеймс Хеппи.

Издание отмечает, что такое заявление британский чиновник сделал перед тем как МИД и Офис президента опровергли слова о возможности отказа Украины от вступления в НАТО и перед тем, как сам Пристайко объяснил свое заявление и заверил, что Киев не отказывается от перспективы членства в Альянсе.

Напомним, 14 февраля появилась информация, что посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко якобы заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией. На самом же деле в интервью BBC Radio 5 Live он сказал: "Мы могли бы (ред. — отказаться от членства в НАТО). И это, возможно, отвлекло бы кризис сегодня. Но уже завтра мы снова остались бы незащищенными", добавив, что курс НАТО закреплен в нашей Конституции.

В то же время спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии ТСН.ua отметил, что слова украинского посла о якобы отказе от членства в НАТО вырваны из контекста.

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