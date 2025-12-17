Решающая неделя для Украины: в Брюсселе назревает ключевое соглашение по активам

Урсула фон дер Ляен / © Associated Press

Европейские лидеры должны принять решение о долгосрочном финансировании Украины уже на этой неделе на решающем саммите Европейского совета в Брюсселе.

Об этом заявила президент Европейская комиссия Урсула фон дер Ляен, выступая в Европейский парламент в Страсбурге, пишет Politico.

По ее словам, на рассмотрение лидеров ЕС вынесены два возможных механизма финансирования: использование замороженных активов или совместные заимствования Евросоюза.

"Я предложила два разных варианта для предстоящего заседания Европейского совета. Один основывается на использовании активов, другой - на заимствованиях ЕС. Нам придется решить, какой путь мы выберем", - сказала фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что решение нельзя откладывать:

"Одно понятно: мы должны принять решение о финансировании Украины на следующие два года именно на этом Европейском совете".

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что поддержка Украины является ключевым элементом европейской безопасности.

"Нет более важного акта европейской обороны, чем поддержка обороны Украины. В ближайшие дни мы должны сделать решающий шаг, чтобы эту оборону обеспечить", - заявила она.

Фон дер Ляен отметила, что, по оценкам МВФ и Еврокомиссии, финансовые потребности Украины в 2026–2027 годах составляют около 137 млрд евро, и именно Европа должна взять на себя основное бремя:

"ЕС должен покрыть две трети этой суммы - примерно 90 миллиардов евро".

Саммит в Брюсселе также должен ответить на один из самых сложных вопросов — стоит ли использовать замороженные российские активы для финансирования Украины. Часть стран, в частности, Бельгия, где сосредоточена значительная часть этих средств, опасается юридических рисков и возможных исков со стороны России.

Выступая перед евродепутатами, фон дер Ляен подчеркнула, что Европа должна действовать самостоятельно и решительно:

"Европа должна нести ответственность за собственную безопасность. Это не выбор, а необходимость. Вчерашний мир закончился, и у нас нет времени на ностальгию".

Ранее польский премьер Туск заявлял, что договоренность, которая позволит использовать замороженные российские активы для восстановления Украины, очень далека. Он высказывал мнение, что решение о выделении этих средств Украине не будет принято на саммите в Брюсселе 18 декабря, где должно быть достигнуто соглашение о финансировании Украины на следующие два года.