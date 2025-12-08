Решающее время для мира в Украине: о чем шла речь во время встречи Зеленского с европейскими лидерами в Лондоне

Переговоры в Лондоне 8 декабря 2025 года / © Associated Press

В Лондоне 8 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Во время многочасовой встречи лидеры обсуждали дальнейшие шаги по прекращению огня в Украине, а также оборонную поддержку страны и послевоенное восстановление.

ТСН.ua собрал главное со встречи Зеленского и лидеров ЕС в Лондоне.

Короткие заявления для прессы на Даунинг-стрит

На Даунинг-стрит состоялась короткая встреча Владимира Зеленского, Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца в резиденции премьер-министра Великобритании.

Перед этим лидеры сделали короткие заявления для прессы, в которых отметили «решающий этап в мирных переговорах».

«Это может быть решающее время для всех нас, поэтому мы стараемся продолжать нашу поддержку Украины… судьба этой страны — Украины — это судьба Европы», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Переговоры в Лондоне 8 декабря 2025 года / © Associated Press

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал влияние последних санкций на экономику РФ и выразил поддержку Украине.

«Российская экономика начинает страдать, особенно после наших последних санкций. Мы все поддерживаем Украину и все поддерживаем мир», — отметил Макрон.

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер описал текущие переговоры как «критический этап стремления к миру».

«Вопросы, касающиеся Украины — это вопрос самой Украины», — отметил Стармер.

После коротких переговоров, политики позировали для групповой фотографии возле дома №10, однако все четверо уклонились от ответов на любые вопросы прессы.

После этого Зеленский и Стармер вернулись в резиденцию для продолжения переговоров в формате тет-а-тет, тогда как Макрон и Мерц покинули Даунинг-стрит пешком.

О чем говорили лидеры

Елисейский дворец раскрыл ключевые темы, которые обсуждались во время встречи.

Там отметили, что лидеры подтвердили неизменную и долгосрочную поддержку Украины, а также свою приверженность прочному миру.

Участники встречи провели оценку разработанных гарантий безопасности, в частности тех, что создаются в формате «Коалиции желающих». Также участники подытожили переговоры, которые проводились в рамках американского посредничества.

Владимир Зеленский и Кир Стармер / © Reuters

Впоследствии Владимир Зеленский подробнее рассказал о встречах с лидерами стран ЕС в Лондоне.

По его словам, стороны согласовали единую позицию по вопросу послевоенной реконструкции Украины и определения следующих шагов по прекращению огня.

«Мы подробно сегодня обсудили нашу совместную дипломатическую работу с американской стороной, согласовали общую позицию относительно важности гарантий безопасности, реконструкции и следующие шаги», — уточнил Зеленский.

Отдельной темой для обсуждения стала дальнейшая оборонная поддержка Украины.

Отказ Украины от территорий

По итогам встречи в Лондоне, Зеленский заявил, что пока нет никакого компромисса по территориальному вопросу в плане мира.

Глава государства подчеркнул, что Украина не рассматривает возможности отдать территории России в обмен на мир.

«Украина не имеет права по закону, по Конституции, международному и моральному праву (отдавать свои территории — Ред.)», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Россия не отказалась от своих требований и настаивает, чтобы Украина отказалась от части своих территорий.

«Мы, безусловно, ничего не хотим отдавать. За это мы и боремся. Американцы сегодня ищут компромисс — буду откровенным», — рассказал глава государства.

Мирный план США

Как сообщил Зеленский, мирный план от США существенно изменился. По его словам, количество пунктов уменьшилось с 28 пунктов до 20.

Глава украинского государства отметил, что хотя видение сторон сохраняет «база одна и та же», новая версия «выровняла это направление и совсем такие откровенно проукраинские пункты отошли». Это, по мнению президента, отражает настроение американцев, которые «в принципе, за то, чтобы находить компромиссы».

Он подчеркнул, что самым сложным остается вопрос территорий, по которому компромисс пока не найден. Также критическим является вопрос восстановления, который требует привлечения финансовой поддержки и учета европейского взгляда.

Также Зеленский сообщил, помощники европейцев с Украиной будут работать над последней версией плана, которую привез американский министр.

«Я думаю, завтра будет план готов вечером, где-то так. Мы еще раз на него посмотрим и отправимся в США», — добавил Зеленский.

Усиление давления на Россию

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя переговоры коалиции желающих в виртуальном формате, отметила, что необходимо усилить давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. По ее словам, ЕС имеет «все средства и желание», передает The Guardain.

В то же время она отметила, что европейские лидеры «знают, что поставлено на карту, и знают, что времени на размышления больше нет».

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Как сообщает The Guardain, что Урсула фон дер Ляйен настаивает на предложении ЕС по репарационному кредиту для Украины, подкрепленного доходами от замороженных российских активов, несмотря на предостережения Бельгии относительно юридических проблем.

Она подчеркнула, что чем дольше Россия ведет войну, «тем выше будут расходы для России» благодаря использованию этих средств на репарации.

Фон дер Ляйен также отметила ответственность Европы за собственную оборону, подтвердив планы увеличить оборонные расходы и производство.

В то же время президент Еврокомиссии раскритиковала Москву за «обман» и «тянуть время», обвинив ее в «издевательстве над дипломатией».

«Сегодня этот фасад остается неизменным, но мы на него не поддадимся, мы знаем, кто является агрессором, а кто жертвой в этой войне», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Устранение США от переговорного процесса неприемлемо для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что полное устранение Соединенных Штатов от переговорного процесса неприемлемо для Украины и Европы, подчеркивая необходимость бороться за их дальнейшую помощь и давление на Россию.

Он подчеркнул, что программа поставки вооружения PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) является критической, поскольку позволяет покупать уникальное оружие, недоступное у европейских союзников.

В то же время Зеленский отметил, что PURL требует 15 миллиардов долларов в год и выразил благодарность Нидерландам и премьеру Дику Схофу за выделение 700 миллионов долларов, что почти покрыло годовой дефицит.

Президент акцентировал на важности гарантий безопасности, которые должны быть легальными решениями, проголосованными в Конгрессе США, а не «пустыми обещаниями» (как Будапештский меморандум). Он добавил, что европейские гарантии в рамках «Коалиции желающих» почти готовы, но окончательного ответа о действиях партнеров в случае повторной агрессии до сих пор нет.

Трамп имеет свое видение относительно завершения войны в Украине

Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп «точно хочет закончить войну», но его «видение» отличается от украинского.

Зеленский подчеркнул, что Америка остается сильным партнером, а также положительно отозвался о работе переговорной группы, в частности Джареда Кушнера, подтвердив, что они стремятся к миру.

Однако для Украины ключевое значение имеет то, на каких принципах война закончится, чтобы «не было риска повторения войны», поскольку «России мы не верим».

Отметим, впереди у Зеленского запланирована встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Евросовета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

