Решающий год для телемарафона: нардеп рассказал, расформируют ли его в 2024-ом

По мнению Ярослава Юрчишина, в случае отсутствия механизма возвращения хотя бы частичного доверия к единому марафону могут начаться проблемы.

Для телемарафона 2024 год станет решающим, ведь в Украине сокращается международная финансовая помощь, не хватает средств по всем направлениям. Если в этом году единый марафон не изменит формат, и у людей не восстановится доверие, нужно будет думать над его завершением.

Об этом нардеп от "Голоса", глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин рассказал в интервью изданию "РБК-Украина".

Почему 2024 год станет решающим для телемарафона

Народный избранник прокомментировал свое ранее сделанное заявление о том, что 2024 год станет решающим для телемарафона. Он ответил, будут ли решаться вопросы влияния владельцев на каналы.

"Мы пока не понимаем, как с этим работать. Можно, конечно, как власть в начале говорила, решить – пусть телемарафон будет работать до конца войны. Но почему 2024 год станет решающим? Потому что у нас сокращается международная финансовая помощь, как следствие, существенно сокращается наша экономика. Это нехватка средств по всем направлениям", – рассказал Юрчишин.

Он отметил, что в Украине первоочередное – обеспечение ВСУ, у государства должны быть деньги на снаряды и перезарядку систем Patriot.

"Поэтому, если до конца 2024 года не будет продемонстрировано, что единый марафон изменил формат, что есть баланс, а не бравадные новости с фронта, что у людей снова восстанавливается доверие, тогда надо будет думать над завершением", — пояснил народный избранник.

Он также обратил внимание на то, что сейчас украинцы пользуются и узнают информацию больше из соцсетей, чем из телемарафона. Юрчишин сказал, что потом будет еще труднее объяснить международным партнерам государства и своим гражданам, почему финансируется неэффективная информационная политика.

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"Ну и когда денег меньше, то их меньше распределяется по своим коммуникационным каналам, а ведь надо и о своих не забыть. Здесь где-то телеканал "Рада" сразу появляется. Есть успешные холдинги – Starlight, "1+1", "Мы — Украина". А есть, например, "Интер", который согласится на любые условия, потому что сложная ситуация, предыдущие владельцы в санкционных списках, а существующие — претенденты на санкционные списки", — рассказал нардеп.

Он продолжил и указал, что вовлеченные в телемарафон каналы теряют узнаваемость. Если спросить граждан, с кем у них ассоциируются Вадим Карпяк, Наталья Мосейчук и Елена Фроляк, то люди не будут называть какие-то каналы, а скажут о телемарафоне.

"Когда этот "Титаник" идет ко дну, то в коммерческих каналах, которые понимают, как плавать и у них хорошие коммуникации с рекламодателями, возникает вопрос – зачем нам этот банкет? Оно не оправдывается, мы теряем", – отметил Юрчишин.

С падением доверия к марафону начинает падать доверие и к власти

Поэтому, по его мнению, при отсутствии механизма возвращения хотя бы частичного доверия к единому марафону могут начаться проблемы.

"С единым марафоном так же начинает падать доверие к власти, и это вполне резонно, потому что мы объявили, что единый марафон – это официальный источник. Это рупор власти. Если падает доверие к рупору, падает доверие к тому, кто этот рупор держит", – объяснил глава комитета ВР по вопросам свободы слова.

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"Начинает возникать вопрос, кто еще может инвестировать в марафон? Мы уже сейчас можем видеть цитаты Дмитрия Разумкова на слоте "Мы — Украина". И этих политических игроков там будет больше", — добавил он.

Расформируют ли телемарафон в 2024 году

Юрчишин прокомментировал, можно ли ожидать, что в 2024 году телемарафон расформируют:

"Думаю, до конца 24-го – нет, потому что они уже зафинансированы. Разве сами каналы решат, что хватит. Но в конце 2024 года будем смотреть, будет ли он дальше работать".

"Не скажу, что взять и остановить марафон – это оптимальное решение. Я бы не хотел возвращения вещания 2014-2022 года – когда во время войны не только на каналах Медведчука, а на входящих сейчас в марафон каналах сидели и на чистой слезе рассказывали о том, что, может, нужно было народ Крыма спросить, хотели ли они оккупации, или нет. Поэтому здесь есть нюансы", — заметил нардеп.

Напомним, в январе в.и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев сообщил, что телемарафон "Единые новости" может изменить свой формат, и привлеченные к проекту каналы рассматривают разные варианты.

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