"Решающий момент в истории": лидер демократов в Сенате призвал поддержать помощь Украине

Если Украина проиграет России войну, это будет иметь разрушительные последствия для Соединенных Штатов.

Такое мнение высказал лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер после визита в Украину, передает CNN.

Он отметил, что Украина должна получить помощь, а не заброшенной, поскольку она является европейским союзником США.

По его словам, этот год является "решающим моментом в истории мира".

"Это поворотный момент, переломный момент относительно способности Соединенных Штатов демонстрировать себя – наши силы, нашу власть, наши возможности – в мире. Когда мы отправились туда (в Украину – ред.), мы сказали украинскому народу: Америка вас не покинет", — сказал он.

Шумер заявил о необходимости увеличить помощь Украины, в частности он заявил о необходимости увеличить поставки снарядов для артиллерии, а также оружия, способного разрушать российскую логистику.

Шумер заявил, что российская артиллерия может вести огонь из своей артиллерии гораздо дольше, чем украинская артиллерия может вести ответный огонь.

"Россияне могут стоять дальше, бить по украинцам, а украинцы не могут бить по ним в ответ", — добавил Шумер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белом доме назвали условие, при котором все еще возможна победа Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что у Зеленского прокомментировали возможный возврат Трампа в президентское кресло.

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