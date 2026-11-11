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ТСН в социальных сетях

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Политика
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"Решение до наступления нового года": Арахамия сделал громкое заявление после переговоров в Абу-Даби

По словам Давида Арахамии, у дипломатического процесса по завершению войны в Украине есть шанс выйти на важные решения до наступления нового года.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Член украинской переговорной группы, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия

Член украинской переговорной группы, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия / © Associated Press

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Украинский нардеп, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия оценил последние консультации в Абу-Даби с участием США и России как крайне сложные. Однако украинская сторона видит реальный импульс для достижения ключевых решений еще до конца 2026 года.

Об этом член украинской делегации на переговорах с США и Россией сказал на брифинге 11 ноября по завершении встречи.

Арахамия заявил, что нынешний раунд переговоров был одним из самых сложных с начала процесса в 2022 году.

«Поскольку я участвую в этом процессе с 2022 года, могу смело сказать, что этот раунд переговоров был одним из самых трудных», — сказал политик.

Он добавил, что российская сторона прибыла на переговоры с очень жесткими директивами, из-за чего смягчить дискуссию было очень сложно.

В то же время Арахамия подчеркнул, что сторонам удалось достичь договоренности по обмену пленными.

«Однако мы договорились об обмене (пленными — ред.). И он будет одним из самых больших, а возможно, и вообще самым большим», — сказал член украинской переговорной группы.

«Я думаю, что по другим вопросам, которые мы пока не можем разглашать, мы добились действительно значительного прогресса», — отметил нардеп.

Он также выразил надежду, что по возвращении посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера из Москвы американские и украинские представители обсудят в Дублине возможную дату следующей встречи.

«Я призываю вас посетить Москву, а затем вернуться к нам в Дублин. После этого провести вторую сессию, определить дату и как можно быстрее объявить дату следующей встречи. Потому что, я думаю, у нас есть хороший импульс, чтобы найти решение до наступления нового года«, — сказал Арахамия, обращаясь к Уиткоффу и Кушнеру.

Напомним, Кушнер сообщил, что он вместе с Уиткоффом 12 ноября отправится в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы продвинуться в обсуждаемых вопросах и подготовить почву для его возможной личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого американские представители вылетят в Дублин для обсуждения предложенных идей с Зеленским.

Второй день переговоров в Абу-Даби — какие результаты

Кушнер сообщил, что двухдневные трехсторонние переговоры в Абу-Даби были сложными, но продуктивными и стали положительным шагом к миру. По словам представителя США, стороны обсудили послевоенную безопасность Украины, мониторинг прекращения огня и привлечение европейских партнеров, однако самым трудным вопросом остаются территории из-за отсутствия доверия между сторонами.

По итогам переговоров в Абу-Даби Украина и Россия договорились о масштабном обмене военнопленными. Глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что детали переговоров не будут разглашать до окончательных договоренностей, а также похвалил американских посланников, в то же время высказавшись против участия европейских представителей в переговорном процессе.

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