Решение Госдепа о выезде дипломатов из Украины и обстреле Абу-Даби: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- 23 января 2022 года Государственный департамент США принял решение о добровольном отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве и приказал выехать из посольства членам семей государственных служащих США из-за тяглой угрозы российских военных действий. Читать дальше –>
- Государственный департамент США принял решение разрешить выезд государственных служащих США с дипломатической миссии в Украину, как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих Украину или проживающих в Украине. Читать дальше –>
- Госдепартамент США настоятельно рекомендует американцам отказаться от посещения России по российской агрессии, преследованиям со стороны российских спецслужб, ограниченным возможностям посольства в РФ по защите интересов американских граждан, а также коронавирусу. Читать дальше –>
- В ночь на 24 января неизвестные открыли ракетный огонь по Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Читать дальше –>
- Соединенные Штаты Америки не исключают варианты отправки в страны Восточной Европы и Балтии в пять тысяч военных, а также корабли и самолеты. Читать дальше –>