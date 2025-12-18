Решение, которое разозлит Путина: хватит ли смелости ЕС забрать замороженные миллиарды России

Владимир Путин. / © Associated Press

Сегодня, 18 декабря, лидеры ЕС встретятся сегодня в Брюсселе, чтобы попытаться договориться о выделении 210 миллиардов евро для финансирования войны Украины с Россией. Деньги, поступающие из российских активов, замороженных после полномасштабного вторжения в 2022-м, в основном хранятся в клиринговой палате Euroclear со штаб-квартирой в Бельгии.

Об этом говорится в материале Sky News.

Издание отмечает, что эти деньги считаются важными для способности Украины продолжать борьбу, поскольку страна может оказаться на грани банкротства в начале 2026, если не получит больше международной помощи. Это значит, что Киев больше не сможет платить военным, полиции и государственным служащим или покупать оружие для самозащиты.

«Результат, который дает Европа, должен заставить Россию почувствовать, что ее желание продолжать войну в следующем году бессмысленно, потому что у Украины будет поддержка. Это полностью зависит от Европы», – заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Бельгийское правительство до сих пор предотвращало этот шаг из-за опасений, что это будет подвергать небольшую страну риску судебных действий со стороны России в будущем. Между тем, ЕС спешит найти решение для беспокойства Брюсселя. В частности, принять законопроект о чрезвычайном положении, который закрепляет санкции против России на неопределенный срок, отменяя необходимость их возобновления каждые шесть месяцев и тем самым защищая склоняющихся к России стран-членов ЕС, таких как Венгрия и Словакия, от голосования вето.

Бельгия также хочет гарантий, что все члены ЕС разделят какие-либо финансовые расходы, связанные с действиями России против нее.

Ранее Евросоюз отдавал Украине проценты, полученные от замороженных активов, но боялся, что это может дестабилизировать экономику еврозоны, если это касается самих активов. Однако ситуация изменилась, поскольку потребность Украины стала острее, а опасения по поводу более широких империалистических амбиций России выросли в последние месяцы.

"Эта разблокировка конфискованных российских активов также рассматривается как способ получить для Брюсселя больше рычагов влияния в мирных переговорах, а также уменьшить зависимость Киева от Вашингтона", - отмечает Sky News.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что «Европа терпит серьезный ущерб на годы», если голосование не будет проведено, и «этот шаг направлен не на продолжение войны, а на ее как можно скорее завершение».

Заметим, президент США Дональд Трамп хотел, чтобы деньги были инвестированы в два американских инвестиционных фонда, но ЕС это отвергает. Американский лидер недавно резко критиковал европейских политиков и ЕС рассматривает встречу как возможность продемонстрировать свою силу и единство.

Sky News считает, что теоретически ЕС может принять эту политику большинством голосов, отодвинув тем самым на второй план бельгийское правительство. Однако чиновники не хотят идти по этому пути, боясь отчуждать Бельгию и повлечь за собой дипломатический раскол в альянсе.

"Многое зависит от встречи. Если ЕС не состоится голосования, его доверие к нему подвергнется серьезному удару. Он, вероятно, станет еще менее актуальным в мирных переговорах, и Владимир Путин может попытаться воспользоваться разделенной Европой", - заключает издание.

Напомним, германский канцлер Фридрих Мерц назвал решающие действия ЕС для окончания войны в Украине это использование замороженных российских государственных активов. По его словам, речь идет о сумме до 90 миллиардов евро, способной обеспечить стабильное финансирование украинской армии на длительный период.

Между тем , Китай жестко отреагировал на идею ЕС относительно российских активов. В Пекине подчеркивают, что подобные шаги могут осложнить международную ситуацию. КНР подчеркивает, что последовательно придерживается позиции непринятия односторонних санкций, введенных без решения Совета Безопасности ООН.