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Решение Навроцкого вызвало истерику в РФ: раздались громкие заявления
После решения Навроцкого об изъятии ордена у Зеленского в России посыпались резкие и очень дерзкие заявления.
Польский президент Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского ордена Белого Орла, который он получил в апреле 2023 года от тогдашнего главы государства Анджея Дуд. Как и ожидалось, бурная реакция из России не заставила себя ждать.
ТСН.ua собрал истерические заявления российских должностных лиц.
Ожидаемо, что спецпредставителя президента-диктатора РФ Кирилла Дмитриева очень обрадовало решение Навроцкого. Он дерзко заявил, что Польша «наконец-то обнаружила сторонников нацистов в Украине».
В то же время прихвостень «фюрера» набросился с обвинениями в адрес премьера Польши Дональда Туска, который резко высказался о решении президента. По словам Дмитриева, мол, Туск «старается защищать нацистов, в то время как Навроцкий разоблачает их».
Еще большим цинизмом отличился путинский шут, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем наглом сообщении он не подбирал слова, вызывающе назвав президента Украины «вожаком бандеровцев».
Более того, очевидно, забыв о преступлениях режима «фюрера» РФ Владимира Путина — Медведев пренебрежительно высказался о «гитлеровском Железном кресте» для Зеленского — вместо польского ордена.
Решения по Ордену — как реагируют в Польше
19 июня стало известно, что после скандала УПА, Владимир Зеленский был лишен самой высокой государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Польский лидер Кароль Навроцкий пояснил, что это отличие является символом особого доверия и благодарности польского народа, поэтому после консультаций с капитулой было принято такое решение.
Заметим, что в польском политикуме это решение было принято по-разному. Вице-президент партии «Право и справедливость» Пшемислав Чарнек считает, что Навроцкий принял очень правильное решение, заявив, что «Польша имеет право и обязанность требовать исторической правды».
В то же время, премьер Дональд Туск был резким, комментируя решение Навроцкого. По его словам, этот конфликт между Польшей и Украиной «шокирует союзников», а также «радует Путина».