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Решение о передаче Украине самолетов F-16 должно принимать все НАТО — Моравецкий

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Решение о передаче Украине самолетов F-16 должно принимать все НАТО — Моравецкий

В Польше считают, что решение о передаче Украине истребителей F-16 должно принимать НАТО.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что решение о передаче Украине истребителей F-16 должно принимать Североатлантический альянс.

Об этом он сказал в интервью изданию Bild.

"Это должно быть решение НАТО, и не только Польша, но и многие другие страны должны принять в нем участие", — подчеркнул Моравецкий.

Он добавил, что если НАТО примет решение передать Украине авиацию, Польша непременно тоже поддержит такую инициативу.

Напомним, ранее руководитель польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова передать украинским вооруженным силам 60 танков PT-91 (модернизированная версия Т-72), а также 14 Leopard 2.

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Дата публикации
Просмотры
364
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