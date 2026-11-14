"Решение очень опасное": Зеленский обратился к США из-за ограничений Starlink - ответ удивил

Владимир Зеленский / © ТСН

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В Украине несколько дней фиксируют перебои в работе Starshield — военной версии спутниковой связи Starlink от SpaceX. Проблемы есть вдоль фронта и на оккупированных Россией территориях.



Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«К сожалению, Starshield ограничен. Ограниченная скорость — максимум 161 км/ч на временно оккупированных территориях Украины. Мою позицию они знают. Если они вернулись к решению, что на территории Украины нет никаких ограничений, но на временно оккупированной территории ограничения сохраняют, то такое их решение очень опасно, потому что оно уже звучит политически. Если вы там ограничиваете, то временно оккупированные территории частично не признаете нашими. И потому я считаю, что мы имеем право поднимать этот вопрос и возвращать скорость назад — чтобы никаких ограничений не было», — сказал он.

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По его словам, Минобороны обращалось в компанию SpaceX, чтобы там объяснили ситуацию.

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«Были также разговоры на уровне институтов с компанией — Министерство обороны разговаривало со SpaceX. Там ответили: „Мы ничего не ограничиваем“. Уже пятые сутки есть ограничения. Они говорят, что это некая техническая история. Мы так не думаем. Вопрос не в том: верим или не верим. Мы так не думаем. Может, еще какие-нибудь будут проверки. Но каждый день мы тестируем по разным направлениям. Каждый день есть такое подтверждение. Значит, это не единичные случаи, а массовые. Когда перед этим были разные ограничения, я поговорил с Марком Рубио», — добавил он.

Ограничение Starlink в Украине — что известно

Украинские защитники 12 ноября снова фиксировали ограничения в работе военной системы спутниковой связи Starshield вдоль всей линии фронта и на временно захваченных территориях Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, заявил, что «кто-то в Америке» принимает решение относительно украинской территории так, будто она не украинская.

«У линии фронта мы не можем использовать нашу авиацию. Здесь могут действовать только перехватчики беспилотников. А без требуемой скорости сбивать Shahed становится гораздо сложнее», — отметил глава государства.

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14 октября военные столкнулись с ограничениями в работе Starlink: связь исчезала на скорости более 160 км/ч. В Сенате США инициировали расследование по этому поводу.







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