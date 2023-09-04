"Решение приняли в разгар контрнаступления": что пишут западные СМИ об отставке Резникова

Отставка министра обороны Алексея Резникова — это большое сотрясение в руководстве военными министерствами Украины с начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет издание The New York Times.

"Решение о замене Резникова приняли в момент, когда Украина находится в разгаре контрнаступления, медленно завоевывая территории на юге и востоке. На прошлой неделе украинские официальные лица заявили, что захватили южное село Роботино, предполагая, что наступление прорвало первый рубеж минных полей, танковых ловушек, траншей и бункеров, которые Москва разместила между украинскими войсками и оккупированным Россией Крымом", — пишет издание.

Журналисты считают, что "встряска" возникла по нескольким причинам. По словам чиновника в Офисе президента, в них входит понимание, что Украине понадобится новое руководство по мере затягивания войны, шум критики со стороны украинских групп гражданского общества и СМИ по поводу скандалов с контрактами, а также собственные просьбы Резникова уйти в отставку.

Отставка Алексея Резникова: что известно

Президент Владимир Зеленский одобрил отставку министра обороны Алексея Резникова. По его словам, на смену бывшему руководителю должен прийти Рустем Умеров.

Сегодня, 4 сентября, стало известно, что Резников подал в отставку.

Резников занимал должность главы Минобороны с 4 ноября 2021 года.

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