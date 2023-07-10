Решение Путина не ликвидировать НПК "Вагнера" создало для него и его соратников неудобное положение — ISW

Решение российского президента Владимира Путина не скоро наказать "группу Вагнера" и преследовать участников мятежа ставит его самого и подчиненных в неудобное положение.

Об этом пишут аналитики ISW.

Остается непонятным, кому выгодна утечка предполагаемого учредительского документа Вагнера, поскольку этот документ делает "группу Вагнера" профессиональной и привлекательной по сравнению с регулярными российскими военными.

Сообщается, что "Вагнер" все еще проводит вербовку в России, в то время как Минобороны России, как сообщается, проводит конкурентную работу по найму бойцов "Вагнера" для подписания контрактов с МО.

Решение Путина не избавляться от "группы Вагнера" – ранее самой боеспособной силы России – усложняет для Путина и других российских влиятельных игроков знания о том, как взаимодействовать с ними и ее лидерами и боевиками.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что будущее контрактов, подписанных между разными африканскими странами и наемниками Вагнера, является делом тех правительств, которые заключили такие соглашения.

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