Решение СНБО: Зеленский подписал указ о санкциях против российских предприятий

Решение СНБО: Зеленский подписал указ о санкциях против российских предприятий

Под санкции попали 24 предприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных экономических санкций против российских предприятий и организаций.

Об этом информирует сайт главы государства.

Решение о вводе санкций принял Совет национальной безопасности и обороны еще 30 декабря 2021 года, а 21 января 2022 года украинский президент указом №19 ввел в действие решение СНБО.

Под санкции опали 24 предприятия. Для них введены ограничения - блокирование активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановка лицензий и документов разрешительного характера, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

Также читайте У Зеленского объяснили заявление о вероятной оккупации Харькова Россией

В списке оказались такие предприятия, как акционерное общество "Ленпромтранспроект", акционерное общество "Страховая бизнес группа", акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности", акционерное общество Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс", открытое акционерное общество "Гипрошахт", открытое акционерное общество "Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор", COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH, ООО"АЛАРМ911 НЕВА", ООО "Геоземстрой", ООО "Крымсетьэнергопроект", ООО "Научно-исследовательский институт диагностики", ООО "Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства", ООО"Нивад", ООО "СИРИУС ПРОЕКТ", ООО "Транспроект", ООО Управляющая компания "ТЮС", ООО Холдинговая компания "Трансстрой", Федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России", Федеральное государственное предприятие "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации", Федеральное государственное предприятие "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации", Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное культурное наследие", Автономная некоммерческая организация содействия деятельности "Русские сезоны", государственное автономное учреждение города Севастополя "Центр развития туризма".

Читайте также:

Москва ищет повод для вторжения в Украину и под угрозой Харьков – заявил Зеленский