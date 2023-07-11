Решение США о кассетных боеприпасах не нарушит единства между членами Альянса — Госдеп

В США уверены, что предоставление Украине кассетных боеприпасов, этот вопрос не повлечет за собой никаких «трещин» среди стран цивилизованного мира.

Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер, — пишет Укринформ.

«Мы не считаем этот вопрос таким, что может создать трещины в единстве, которое у нас есть с нашими союзниками и партнерами», — ответил представитель Госдепа на вопрос о беспокойстве отдельных стран относительно передачи Украине кассетных боеприпасов.

Соединенные Штаты общались с союзниками и партнерами по этому вопросу, прежде чем принять окончательное решение.

Кроме того, Миллер уточнил, что решение было сложным, однако необходимым для обеспечения Украины возможности отразить российскую агрессию. По его словам, в этой связи США получили заверения от украинской стороны, что кассетные боеприпасы будут применяться исключительно по военным целям, а также после этого обязательно будет проведена масштабная операция по разминированию.

Добавим, что Украина не будет использовать кассетные боеприпасы на территории Российской Федерации.

По мнению военного эксперта Петра Черника, предоставление Украине кассетных боеприпасов может существенно изменить ситуацию на фронте.

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