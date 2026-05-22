Решение Трампа напрямую ударили по Украине: хаос в Вашингтоне чуть не стоил Киеву ПВО

Непредсказуемые решения президента США Дональда Трампа и разрушение институциональной работы Госдепартамента ударили по Украине, едва не лишив нашу страну критически важной защиты в разгар войны.

О том, что происходило за кулисами дипломатического конфликта между Киевом и Белым домом, пишет агентство Reuters.

Внезапная остановка военной помощи

Как рассказала бывшая госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, самый острый кризис развернулся в марте 2025 года. Спустя всего несколько дней после напряженной встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, Вашингтон полностью отрезал Киев от военной помощи и обмена разведданными.

Это решение касалось, в частности, боеприпасов для противовоздушной обороны. Бринк отмечает, что это оружие защищало не только украинцев, но и более 1000 гражданских сотрудников американского посольства от российских ракет и дронов.

"Когда мы пытались выяснить, почему это остановлено, мы не получили никакого ответа", - рассказала Бринк.

По ее словам, посольство пыталось достучаться в Пентагон, Госдеп и Белый дом, ведь «это означало угрозу не только для украинцев, но и для нашей собственной безопасности».

Полный разрыв коммуникации

Следствием массовых увольнений в Совете национальной безопасности США (РНБ), который Трамп сократил с сотен работников до нескольких десятков, стал паралич координации.

Во времена президента Байдена Бриджит Бринк регулярно участвовала в совещаниях СНБ для согласования политики во время войны. Однако при Трампе эти встречи просто прекратились. Вместо официальных каналов ей советовали «просто звонить по телефону людям».

Бринк назвала такой хаотичный подход совершенно нерабочим в зоне боевых действий, где российские атаки стали рутиной.

"Мы на семь часов впереди и сидим в бункере почти каждую ночь", - объяснила Бринк абсурдность ситуации.

Она рассказала, что благодаря кулуарным усилиям команды посольства военную помощь удалось разблокировать 11 марта. Однако американские дипломаты в Киеве так и не получили официального объяснения, почему она вообще была остановлена.

Отставка посла как протест

Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стала политика Дональда Трампа по отношению к Украине. Глава Белого дома стремился к сближению с Владимиром Путиным и параллельно обвинял саму Украину в российской агрессии.

По словам Бринка, она не желала участвовать в этой политике «умиротворения» диктатора, поэтому в апреле 2025 года официально подала в отставку. Впоследствии стало известно, что ее преемница, поверенная в делах Джули Дэвис, также покинет пост и выйдет на пенсию в июне.

Издание отмечает, что Трамп доверяет самые щепетильные вопросы не профессиональным дипломатам, а собственным спецпредставителям без должного опыта. В частности, переговоры по Украине, Газе и Ирану поручили его зятю Джареду Кушнеру и близкому другу Стиву Виткоффу.

