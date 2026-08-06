"Решения будут": Буданов сделал решительное заявление после атаки на Киевщину

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

Чтобы полностью остановить российский ракетный террор, Украина требует от партнеров ракет для ПВО уже сегодня. Государство также работает над укреплением противовоздушной обороны собственными силами.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Реклама

«Россия стремится запугать нас и сломать нашу волю ракетным террором против мирного населения. Сегодня Киевщина в трауре по погибшим от вражеской атаки», — заметил Буданов.

Реклама

Он добавил, что, несмотря на сокрушительные удары по жилым домам, логистическим узлам и складам, агрессор тщетно надеется покорить украинцев. Слепая жестокость врага каждый раз разбивается о главное — непреклонную стойкость и единство украинского народа.

Руководитель ОП подчеркнул, что для окончательного прекращения этого террора жизненно необходимы решительные меры. Международные партнеры должны четко осознавать: поставка Украине современных ракет для систем ПВО является залогом спасения гражданских и безопасности всего Западного мира.

«Мы также работаем над укреплением противовоздушной обороны своими силами. И решения будут. Враг обязательно ответит за каждую оборванную жизнь», — подытожил Буданов.

Напомним, 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киевской области, который стал самой масштабной атакой на украинский бизнес за все время войны. Повреждены 78 объектов в Броварском, Бучанском и Фастовском районах, в частности склады, производства и транспорт таких компаний, как «Новая почта», «Розетка», «Сильпо», «Эпицентр» и другие. В результате ударов погибли 16 человек, десятки получили травмы.

Реклама

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года государство получает примерно втрое меньше антибалистических ракет для систем типа Patriot. Партнеры официально объясняют это событиями на Ближнем Востоке, однако президент не исключает и политическое давление с целью сделать Украину «более сговорчивой». На фоне этого дефицита государство делает ставку на разработку собственных систем ПВО.

Новости партнеров