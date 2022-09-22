Решения российского руководства не меняют для Украины ничего – Зеленский после заседания Ставки

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего обсуждалась ситуация на фронте, обеспечение ВСУ и новые угрозы со стороны России.

В то же время глава государства подчеркнул, что любые решения российского руководства не меняют для Украины ничего.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении 22 сентября.

"Провел сегодня заседание Ставки верховного главнокомандующего. Вопросы понятны. Передовая. Обеспечение наших военных. И новые угрозы, которые создает Россия. Отмечу сразу: любые решения российского руководства не меняют для Украины ничего. Нас должны интересовать только наши задачи. Это освобождение нашей страны, защита наших людей и мобилизация мировой поддержки для реализации наших задач", – рассказал президент.

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Он подчеркнул, что сейчас происходит дипломатическая мобилизация всего международного сообщества.

"Круг поддерживающих нас сейчас не ограничивается лишь кругом наших традиционных партнеров и тех, кто открыто поддержал наше государство после 24 февраля. Нас поддерживают теперь почти все – вот такая реакция на новые российские эскалационные шаги. В частности фарс с подготовкой псевдореферендумов на оккупированной территории демонстрирует, что происходило и в 2014 году в Крыму и на Донбассе", – сказал Зеленский.

Напомним, на заседании Ставки верховного главнокомандующего 22 сентября обсудили реакцию на мобилизацию в России и "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

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