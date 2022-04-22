"Решения, в котором мы нуждаемся, чтобы победить": Зеленский отчитался о сотрудничестве с международными партнерами

"Решения, в котором мы нуждаемся, чтобы победить": Зеленский отчитался о сотрудничестве с международными партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский поделился успехами на внешнеполитической арене по поддержке украинцев в войне с Россией.

В частности, Зеленский провел важную встречу с премьером Дании Мэтте Фредериксен и Испании Педро Санчесом.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 21 апреля.

"Сегодня был очень содержательный внешнеполитический день для Украины. Во-первых, в Киев прибыли премьер-министры Испании и Дании. Двух государств, последовательно поддерживающих Украину. Спасибо. Спасибо."

Два лидера, чье присутствие в Киеве побуждает и других лидеров демократического мира думать о визитах в Украину, о новых жестах поддержки для нашего государства, о конкретных решениях, в которых мы нуждаемся, чтобы победить. Поблагодарил их за помощь нашей обороне. За санкционное давление на Россию", – отметил Зеленский.

Также глава государства еще раз обратился к европейским лидерам с просьбой усилить санкции против страны-агрессора.

"Призвал Испанию, Данию и все другие европейские демократии еще усилить санкции за эту войну. Наконец-то ввести нефтяное эмбарго, обязательно отсоединить всю банковскую систему России от глобальной финансовой системы. И обязательно – помогать нам в привлечении к ответственности всех виновных в военных". преступлениях против украинцев", — сказал президент.

Зеленский рассказал, что его обращения к европейцам дают свои плоды и приближают Украину к победе.

И сегодня я обратился к парламенту и народу Португалии. Это было уже 26-е обращение в парламенты государств – наших партнеров. Могу сказать, что каждое из таких выступлений реально добавляет нам поддержки. Приближает решение о предоставлении Украине помощи, в том числе и оборонной. А главное – каждое из этих обращений позволяет установить прямую эмоциональную связь между тем, что мы переживаем в Украине, и что испытывает политический класс в государствах-партнерах", — подчеркнул он.

Кроме того, глава государства рассказал о работе над финансовой поддержкой государства.

"Также обратился сегодня к участникам специальной весенней сессии Всемирного банка. Это одна из наиболее важных мер для руководителей международных финансовых институций и министров финансов ведущих государств. Аккумулируем финансовую поддержку для Украины", — отметил Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 57-го дня войны

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