Решил "сыграть в 1917 год": Жданов объяснил последнее заявление Пригожина о "солдатских бунтах" в РФ

В то же время Жданов не верит, что российские олигархи поддержат Пригожина на президентских выборах в РФ в 2024 году.

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин фактически призвал мобилизованных россиян к бунту.

Что означают такие призывы и чем может завершиться публичный наезд Пригожина уже не только на Шойгу и Минобороны, но в целом на Кремль, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По мнению эксперта, Пригожин решил "сыграть в 1917 году".

"Пригожин фактически призывает мобилизованных к бунту. Почему я вспомнил 1917 год? Потому что тогда солдаты, которые не хотели воевать, свергли царя. Именно неповиновение мобилизованных солдат повлекло отречение Николая II от престола. Он высказался, что "бедный солдат" идет на смерть из-за ошибок российских командиров. Пригожин призывает солдата "поднять голову" и "навести порядок", — сказал Жданов.

Эксперт отметил, что Пригожин назвал российских военных "святыми" и "не виновными в ошибках командования".

В то же время Жданов не верит слухам в Сети, что в РФ якобы есть олигархи, которые планируют профинансировать предвыборную кампанию Пригожина в 2024 году.

"Я не верю в это. Думаю, это продолжение пиар-акции", – подытожил он.

Напомним, Евгений Пригожин заявил, что Россию ждут солдатские бунты. По мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана, Пригожин может готовить государственный переворот в России.

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