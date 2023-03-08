Решится ли Путин прибыть на фронт: эксперт указал на риск для Кремля по поводу двойников

Не исключено, что российский диктатор может явиться на фронте, когда в РФ начнется выдвижение в президенты.

Президент России Владимир Путин пока не решается прибыть на фронт в Украину по нескольким причинам, но не исключено, что такой визит все же состоится.

Такое мнение высказал экс-сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак, сообщает "24 канал".

Он пояснил, что очевидно, речь идет о мерах безопасности, ведь у Украины есть оружие, способное достать до главы Кремля. В случае, если бы даже на фронте пострадал двойник Путина, Кремлю пришлось бы признать, что у президента есть двойники.

"Это будет новая порция обсуждений в СМИ, в том числе мировых, что Путин пользуется двойниками. Это позволит делать вбросы, мол, Путина уже нет и остались сами двойники. То есть будет определенное сомнение у российского глубинного народа", – пояснил Ступак.

Он добавил, что тогда граждане РФ могут начать задавать "неправильные" вопросы и Путину будет труднее удерживать власть.

По словам эксперта, российский диктатор также очень боится беспилотников. Именно поэтому он пользуется не самолетами, а бронепоездом.

"Не исключено, если ситуация не изменится ближе к декабрю, когда будет выдвижение кандидатов в президенты России – а Путин будет единственным, – то очень вероятно, что он может появиться на фронте. При условии, если все не изменится, как мы сейчас планируем", – рассказал экс-сотрудник СБУ.

Также читайте На публике появляется Путин или его двойники: эксперт указал на нюансы

Напомним, спикер президента России Дмитрий Песков еще в начале декабря 2022 года заявлял о планах Путина "со временем посетить Донбасс", однако этого не произошло до сих пор.

Добавим, что в начале марта на оккупированных территориях Украины якобы побывал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Там он "проинспектировал" войска захватчиков и вручил им медали.

Что касается двойников Путина, то по данным украинской разведки, у президента РФ их несколько. А сам глава Кремля неизлечимо болен раком.

Читайте также: