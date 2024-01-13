Республиканцы хотят затормозить помощь Украине до марта: экс-посол в США назвал причину

Республиканцы до определения своего кандидата на президентские выборы США не хотят принимать какие-либо кардинальные решения, касающиеся помощи Украине.

Об этом заявил Валерий Чалый, украинский дипломат, экс-посол Украины в США (2015-2019 гг.) в эфире "Эспрессо".

"Вопрос не закрыт еще с этим пакетом американской помощи. Ранее конца января — начала февраля решения не будет. Более того, сейчас это привязывается к датам праймериз, это предвыборы, где будут определяться, кто будет кандидатом от республиканцев. Основная борьба на этих праймериз в Нью-Гэмпшире в конце месяца будет идти между Дональдом Трампом и Никки Гейли. И после того, как снялся Круз с гонки, то скорее всего отойдут эти голоса все-таки Никки Гейли, а не Десантису, поэтому в Нью-Гэмпшир не хотят принимать каких-то кардинальных решений", — считает дипломат.

По его словам, 2 февраля должны в США принять фактически весь бюджет. И 5 марта более 800 голосов избирателей в США распределяется по праймеризу во многих штатах. Чалый считает, что республиканцы хотят затянуть эту историю до марта. А Белый дом — до заседания Верховного Суда, который будет решать допуск Дональда Трампа на выборы.

"Вот все факторы сплетаются, которые должны где-то в начале февраля дать нам ответ. Теперь насчет ответа, если будет пакет 61,4 млрд долл., то там будет и финансовый трек — не только бюджетные средства, но и на энергетику, на развитие некоторых проектов, дополнительные средства помощи в реформах, то есть там не только военные деньги", — сказал экс-посол.

Чалый убежден, что тогда это станет сигналом для других, в частности Кремля, а также, например, для немцев, о том, что можно говорить о ракетах TAURUS, что есть возможность деоккупации и изменения хода войны.

"Если этого не будет, то катастрофы не произойдет, потому что США все равно будут помогать. Все больше, 300 млн долл. уже разблокировано на два текущих транша, это на пару месяцев", — отметил Валерий Чалый.

Ранее политолог Андрей Пионтковский заметил, что республиканская партия критикует президента США Джо Байдена за недостаточную помощь Украине. Это позитивная тенденция, которая может сдвинуть вопрос усиления поддержки Киева.

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