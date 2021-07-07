Республиканцы открестились от кибератаки РФ: информация хакерам не досталась

В партии уверяют, что мгновенно заблокировали доступ к информации.

Национальный комитет Республиканской партии США опроверг публикацию СМИ о кибератаке:по заявлению представителя партии, данные комитета не доставались хакерам.

Об этом пишет Bloomberg.

Ранее агентство заявил со ссылкой на источники, что хакеры, предположительно связанные с Россией, проникли на сервера RNC. Однако, по заявлению партии, речь идет о внешнем провайдере IT-услуг, не о самом комитете.

"На выходных нам сообщили, что был взломан сторонний провайдер Synnex. Мы немедленно заблокировали доступ со всех аккаунтов Synnex к нашему облачному сервису. Наша команда работала с Microsoft над изучением наших систем, и, после тщательного расследования, что ни к каким данным RNC (комитет республиканской партии - ред.) доступа получено не было", — говорится в заявлении шефа аппарата партии Ричарда Уолтера.

В июне российскую киберпреступную группу Revil (Sodinokobi) обвинили в масштабной кибератаке на заводы одной из крупнейших в мире мясоперерабатывающих компаний JBS.

Хакеры использовали программу-вымогатель в отношении серверов, поддерживающих операции JBS в Северной Америке и Австралии. В то же время серверы резервного копирования не пострадали.

А в мае на всех центральных компьютерах крупнейшего топливного оператора США Colonial Pipeline появилось сообщение со следующим содержанием: "Ваша система намертво заблокирована. 5 миллионов долларов, или будет еще хуже".

Оператор впоследствии подтвердил, что заплатил 4,4 миллиона долларов группе хакеров, которые взломали его компьютерные системы. В атаке также обвиняли киберпреступников из РФ.

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