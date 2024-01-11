Республиканцы озвучили "План победы в Украине": как США должны помочь преодолеть РФ

Три комитета Палаты представителей Конгресса США, возглавляемые республиканцами, обнародовали документ, в котором критикуют администрацию президента Джо Байдена за недостаточную помощь Украине и требуют от него решительных действий.

Об этом пишет Укринформ.

«Предлагаемый план победы в Украине» за подписью председателей комитета по иностранным делам Майкла Маккола, комитета по делам вооруженных сил – Майка Роджерса и комитета по разведке – Майк» Тернер был разработан еще в конце прошлого года, но сейчас он стал предметом обсуждения в экспертной среде .

Документ в формате PDF содержит обложку фото современных диктаторов: Владимира Путина, Си Цзиньпина, Али Хаменеи и Александра Лукашенко.

Документ «цель ответить на критические вопросы о поддержке Украины со стороны США и их союзников и представить план победы, в котором мы выигрываем, а Россия проиграет».

Обнародованный документ состоит из пяти разделов: "Угроза", "Предлагаемый план победы", "Надзор", "Распределение поддержки" и "Хронология смертельных проволочек Байдена с предоставлением оружия Украине".

Россия и альянс, состоящий из Китая, Ирана и его муртадов (таких как ХАМАС и «Хезболла») и Северной Кореи, работают вместе, чтобы взорвать американские интересы во всем мире, говорится в документе. «Их целью является ослабление экономики США, распад ключевых альянсов и установление нового мирового порядка тоталитаризма, – убеждены авторы плана. – Со времен Второй мировой войны Соединенные Штаты не сталкивались с более опасным набором противников».

Главы комитетов пишут, что Конгресс США несет ответственность за защиту свободы от таких стран, как Россия, Китай и Иран: «Многие спрашивали, почему мы должны поддерживать Украину, и отчет не только отвечает на эти вопросы, он также содержит информацию… для наших избирателей – почему наша поддержка необходима».

«Мантра Байдена о поддержке Украины «столько, сколько будет нужно», – проигрышная стратегия», – заявили они.

А вот республиканцы Палаты представителей отметили, что президент Байден должен представить заслуживающий доверия план победы и предоставить Украине оружие, необходимое для победы как можно скорее.

Мол, с первого дня войны «изнурительные колебания Байдена о предоставлении Украине критически важного оружия отсрочили украинскую победу». Украине требуется наиболее дальнобойный вариант ATACMS (не на 160, а на 300 км), самолеты F-16, а также достаточное количество кассетных боеприпасов, артиллерии, средств ПВО и бронетехники, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Эта задержка стоит жизням украинцев и американских налогоплательщиков, отмечают главы трех комитетов.

Путь к победе для Украины будет нуждаться, во-первых, в скором предоставлении ей критически важного оружия; во-вторых, ужесточение санкций против режима Путина; в-третьих, передаче Украине 300 млрд замороженных российских суверенных активов.

Конгрессмены отмечают необходимость контроля за американской помощью, признавая, что до сих пор многочисленные проверки не выявили никаких существенных нарушений.

По их убеждению, победа Украины будет «предотвращать российское вторжение в страну НАТО, которое было бы неизмеримо дороже с точки зрения американской крови и средств».

Также отмечается, что в процентном отношении к ВВП Соединенные Штаты занимают лишь 30 место по объему помощи Украине. Значительно большие вклады вносят Польша, страны Балтии, Великобритания, Норвегия и другие государства. Что касается военной помощи, то США занимают 14 место, отставая от Европы.

В то же время, поддержка Украины со стороны США – это не благотворительность.

«После катастрофического вывода президентом Байденом сил из Афганистана поддержка Украины в борьбе с путинскими войсками имеет решающее значение для возобновления американского сдерживания в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе», – резюмируют главы ключевых комитетов Палаты представителей.

Документ «обеспечит Украине возможность добиться необходимых успехов на поле боя, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров», – резюмируют они, требуя от Байдена представить свое видение плана победы.

Напомним, политолог Андрей Пионтковский считает, что поддержка действующим главой Белого дома Джо Байденом Украины влияет на его шансы выиграть следующие выборы в США. Да, это снижает его электоральные шансы на победу.

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