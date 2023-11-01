Республиканцы поставили Байдену жесткие условия для дальнейшей поддержки Украины: что требуют

Республиканцы направили в администрацию президента США Джо Байдена целый список требований, после выполнения которых они поддержат продление помощи для Украины.

Республиканцы в США требуют от президентов США и Украины "стратегии победы", которая будет включать четкую оценку ситуации, определение конечной цели и критериев завершения войны.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал конгрессмен от штата Калифорния Майк Гарсиа.

В ней говорится, что выборочное раскрытие информации о ситуации на поле боя в Украине, а также дополнительные запросы на помощь в размере 12 миллиардов долларов ежемесячно для Украины неприемлемы.

"Израиль и Украина должны победить, это понятно. Однако американские налогоплательщики устали финансировать бесконечную тупиковую ситуацию в Украине без видения победы. Чтобы успокоить американцев, мы определили двенадцать разумных и рациональных условий, которые необходимо выполнить, прежде чем хоть один доллар будет отправлен Украине", – говорится в заявлении конгрессмена.

Он добавил, что президент Байден и глава Пентагона Ллойд Остин должны полностью информировать американскую общественность о ходе войны в Украине, о достижениях Вооруженных Сил Украины, обновленной ситуации на фронте, а также аргументировать патовые ситуации.

Также выдвинуто требование о раскрытии списка военного оборудования, которое еще не было передано Украине, но может улучшить военную ситуацию.

По словам конгрессмена, Байден и Остин должны подробно разъяснить необходимость дальнейшей помощи, в частности раскрыть детали о типах оружия, которое будет направлено и как именно это поможет Украине достичь победы. Также они должны ответить на вопрос, что произойдет, если США откажется от помощи, и как Украина может справиться с вызовами без поддержки своих союзников в ЕС и НАТО.

В своем письме республиканцы также требуют отчета от Министерства финансов и торговли США перед Конгрессом о степени исполнения санкций против России. Они также настаивают на внедрении широкомасштабных санкций против России со стороны Соединенных Штатов и стран НАТО, охватывающих всю нефтяную промышленность, зерновые культуры и редкие минералы.

Напомним, вновь назначенный спикер Палаты представителей в Конгрессе США Майк Джонсон заявил, что Палата представителей будет рассматривать новую военную помощь Украине и Израилю как отдельные меры. Это две разные темы.

Кроме того, сенаторы от Республиканской партии представили отдельный законопроект, предусматривающий оказание помощи Израилю, но не Украине.

В то же время, издание The Hill сообщает, что президент США Джо Байден наложит вето на предложенный республиканцами законопроект.

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