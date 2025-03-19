Республиканцы США поддержали Трампа после дзвонка Путину — Fox News

Президент США Дональд Трамп позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину, что вызвало волну одобрения среди республиканских законодателей. Они отмечают, что этот шаг демонстрирует решительность и дипломатическую инициативу Трампа, особенно на фоне сообщений о том, что бывший президент США Джо Байден даже не ответил на звонок Кремля.

Об этом пишет Fox News.

По словам представителей Республиканской партии, США должны вести активные переговоры даже с противниками, чтобы гарантировать собственные национальные интересы и безопасность. Они считают, что отказ Байдена от диалога лишь усугублял ситуацию и демонстрировал слабость американской внешней политики.

Демократы и критики Трампа осуждают его решение, обвиняя в попытке заигрывания с Кремлем и подрыве позиций США на международной арене. Они подчеркивают, что любой контакт с Путиным должен сопровождаться жесткой позицией по агрессии России против Украины и других международных нарушений.

Звонок Трампа прошел на фоне сложной геополитической ситуации, когда США продолжают оказывать поддержку Украине и укреплять союзников в Европе. Эта ситуация обострила дебаты в Вашингтоне относительно того, какая стратегия наиболее эффективна для взаимодействия с Москвой.

Напомним, что Дональд Трамп считает, что Вашингтон и Москва могут наладить экономические отношения после окончания войны в Украине. "Россия владеет ресурсами, которые нужны США" — убежден Трамп. Речь идет о возможности приобретения редкоземельных металлов.

Добавим, что 18 марта 2025 г. состоялись переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Телефонный разговор длился около двух часов.

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