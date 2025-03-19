Республиканцы США поддержали Трампа после дзвонка Путину — Fox News

Демократы после звонка русскому диктатору заняли совершенно противоположную позицию.
Президент США Дональд Трамп позвонил по телефону российскому диктатору Владимиру Путину, что вызвало волну одобрения среди республиканских законодателей. Они отмечают, что этот шаг демонстрирует решительность и дипломатическую инициативу Трампа, особенно на фоне сообщений о том, что бывший президент США Джо Байден даже не ответил на звонок Кремля.
Об этом пишет Fox News.
По словам представителей Республиканской партии, США должны вести активные переговоры даже с противниками, чтобы гарантировать собственные национальные интересы и безопасность. Они считают, что отказ Байдена от диалога лишь усугублял ситуацию и демонстрировал слабость американской внешней политики.
Демократы и критики Трампа осуждают его решение, обвиняя в попытке заигрывания с Кремлем и подрыве позиций США на международной арене. Они подчеркивают, что любой контакт с Путиным должен сопровождаться жесткой позицией по агрессии России против Украины и других международных нарушений.
Звонок Трампа прошел на фоне сложной геополитической ситуации, когда США продолжают оказывать поддержку Украине и укреплять союзников в Европе. Эта ситуация обострила дебаты в Вашингтоне относительно того, какая стратегия наиболее эффективна для взаимодействия с Москвой.
Напомним, что Дональд Трамп считает, что Вашингтон и Москва могут наладить экономические отношения после окончания войны в Украине. "Россия владеет ресурсами, которые нужны США" — убежден Трамп. Речь идет о возможности приобретения редкоземельных металлов.
Добавим, что 18 марта 2025 г. состоялись переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Телефонный разговор длился около двух часов.
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