Республиканцы в Палате представителей дали согласие на расследование по импичменту Байдена

Республиканцы Палаты представителей санкционировали расследование по импичменту президента США Джо Байдена, несмотря на отсутствие доказательств.

Об этом пишет Reuters.

Палата представителей США проголосовала за официальное разрешение на текущее расследование по импичменту президента Джо Байдена, хотя они еще не нашли доказательств противоправных действий демократа.

Палата палаты, контролируемая республиканцами, проголосовала за партийную линию 221 против 212 за одобрение расследования, которое проверяет, получил ли Байден неправомерную выгоду от иностранных деловых соглашений своего 53-летнего сына Хантера Байдена, спустя несколько часов после того, как младший Байден отказался от вызова показания в закрытом режиме.

Белый дом отклонил расследование как необоснованные факты и политически мотивированное. Байден готовится к возможному реваншу на выборах 2024 года со своим предшественником-республиканцем Дональдом Трампом. Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявлен импичмент, и сейчас он готовится к четырем предстоящим уголовным процессам.

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СМИ считают, что усилиями республиканцев почти наверняка не удастся отстранить Байдена от должности. Даже если Палата представителей проголосует за импичмент президенту, тогда Сенат должен будет проголосовать за осуждение его по обвинениям двумя третями голосов — почти невозможно в палате, где у коллег Байдена демократы большинство 51-49 голосов.

Но это может помочь республиканцам осветить свои обвинения в коррупции в течение большей части кампании 2024 года.

Голосование прошло через три месяца после того, как республиканцы неофициально начали расследование, и не является обязательным шагом для отстранения президента или другого должностного лица.

Однако разрешение может предоставить республиканцам больше правовых полномочий, чтобы заставить администрацию Байдена сотрудничать, и может помочь противостоять обвинениям демократов, которые говорят, что этому не хватает легитимности.

Напомним, что согласно результатам нового опроса, политические позиции президента США Джо Байдена находятся в самом слабом месте за весь период его президентства. Избиратели дают ему самые низкие оценки за работу и впервые предпочитают Дональда Трампа в президентской борьбе 2024 года.

Добавим, что президент Владимир Зеленский сообщил, что во время своего визита в США получил положительный сигнал относительно американской поддержки для Украины.

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