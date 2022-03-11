Республиканцы в Сенате призвали Байдена ускорить передачу Украине самолетов, систем ПВО и других возможностей США

Республиканцы в Сенате призвали Байдена ускорить передачу Украине самолетов, систем ПВО и других возможностей США

Сенаторы-республиканцы подчеркивают, что высоко ценят уже оказанную Соединенными Штатами летальную помощь украинскому войску.

Представители Республиканской партии в Сенате США обратились к президенту Джо Байдену с открытым письмом-призывом ускорить передачу Украине самолетов и систем ПВО.

Свои подписи под документом поставили 42 сенатора, — пишет Укринформ.

"Мы призываем Вашу администрацию взаимодействовать с Польшей и нашими союзниками по НАТО, чтобы ускорить передачу Украине необходимых воздушных средств, систем ПВО и других боевых и вспомогательных возможностей США, союзников по НАТО и других европейских партнеров", — говорится в письме.

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Сенаторы-республиканцы подчеркивают, что высоко ценят уже оказанную Соединенными Штатами летальную помощь украинскому войску, однако они "категорически не согласны" с решением администрации отложить вопросы и лишить Польшу возможности передать истребители Украине.

"Мы призываем Вас действовать без промедления, чтобы обеспечить поставки крайне необходимой авиации, которая повысит способность Вооруженных сил Украины защищать свою страну и помочь в спасении жизней мирного населения", — указывается в письме.

Напомним, две батареи системы противовоздушной обороны Patriot, ранее дислоцировавшиеся в Германии, в среду, 9 марта, были перемещены в Польшу.

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