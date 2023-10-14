Республиканец и сторонник Трампа стал номинантом на должность спикера Палаты представителей

Джим Джордан выигрывает голосование Республиканской партии на должность спикера со второй попытки.

Глава юридического комитета победил конгрессмена Остина Скотта во время внутреннего тайного голосования, но нет никаких гарантий, что он сможет получить 217 голосов, необходимых в Палате представителей.

Об этом пишет NBC.

Уже второй раз на этой неделе раздробленные республиканцы избрали своего кандидата на должность спикера Палаты представителей.

Глава судебной власти Джим Джордан, штат Огайо, победил члена палаты представителей Остина Скотта, штат Джорджия, в пятничном закрытом тайном конкурсе спикеров.

Также читайте Лидер республиканцев отказался выдвигать свою кандидатуру на должность спикера Палаты представителей

Республиканцы провели второе тайное голосование. Во время этого голосования 152 члена сказали "да", а 55 — "нет", причем один республиканец голосовал, что "он — присутствует", по словам законодателей Республиканской партии.

Этот подсчет не предвещает ничего хорошего для Джордана, поскольку ему понадобится не менее 217 голосов, чтобы получить молоток спикера в Палате представителей.

Напомним, ранее сообщалось, что республиканцы, являющиеся выразительными сторонниками экспрезидента США Дональда Трампа, считают неправильным выбор Стива Скализа претендентом на нового спикера Палаты представителей.

Кроме того, мы ранее информировали, что во время тайного голосования среди представителей Республиканской партии Стив Скализ получал 113 голосов, а Джим Джордан — 99.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.