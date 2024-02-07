Республиканская партия Сената заблокирует соглашение о границе, оставив Украину во взвешенном состоянии - The Hill

Республиканцы Сената под сильным давлением бывшего президента США Дональда Трампа заблокируют процедурное предложение о начале обсуждения двухпартийного соглашения о безопасности границы на этой неделе, оставив финансирование войны в Украине во взвешенном состоянии в обозримом будущем.

Об этом пишет The Hill.

Неспособность продвинуть соглашение о безопасности границы на этой неделе будет означать, что вряд ли Сенат примет документ без серьезных изменений. И любые изменения реформ в сфере предоставления убежища и безопасности границы, которые были согласованы с Белым домом и демократами в Сенате, могут сорвать все соглашение.

Представитель республиканцев в Сенате Джон Тун, чьи сотрудники проинформировали сенаторов-республиканцев и их офисы о деталях широкомасштабного пакета мер безопасности на границе, заявил во вторник, что предложение о прекращении прений о переходе в законопроект не принесет много, если вообще будет.

Отвечая на вопрос во вторник утром, проголосует ли кто-нибудь из республиканцев в Сенате за законопроект, Тун сказал, что это «вряд ли», потому что члены партии хотят больше времени для изучения сложного пакета.

«Я думаю, что это маловероятно, потому что я просто думаю, что наши члены все еще – они хотят больше времени, чтобы оценить это», – сказал он, когда его спросили о перспективе голосования любого сенатора от Республиканской партии за продолжение.

Он сказал, что решение лидера большинства в Сенате Чака Шумера назначить голосование на среду является «поспешным».

Даже сенатор Джеймс Ленкфорд, ведущий республиканец на переговорах, работавший над пакетом вопросов безопасности границы за последние четыре месяца, сказал в понедельник вечером, что не знает, будет ли он голосовать за переход к законопроекту в среду.

В то же время Шумер сказал, что готов отложить первое процедурное голосование по пакету до четверга, но выразил сомнения, что это повлияет на получение достаточного количества голосов для начала дебатов и внесения поправок в него.

«Мы даже предложим отложить это голосование до четверга, чтобы дать еще большее время сенаторам принять решение. Но я подозреваю, что они не примут даже это предложение, потому что им действительно не нужно больше времени. Они просто используют это как повод", – сказал он.

Некоторые республиканцы, планирующие голосовать против продвижения законопроекта, говорят, что это не означает, что они обязательно выступают против сущности закона.

"Сенат планирует взять двухнедельный перерыв, начиная с субботы, а это значит, что если республиканцы на этой неделе заблокируют безопасность границы и пакет финансирования Украины, у них нет шанса вернуться к законопроекту до 26 февраля", — пишет издание.

Напомним, спикер Палаты представителей назвал законопроект о выделении дополнительного финансирования на нужды нацбезопасности, в частности для Украины, Израиля и южной границы Соединенных Штатов, "мертвым". Отметим, что сенаторы-республиканцы начинают массово дезертировать в преддверии голосования, которое состоится 7 февраля.

Читайте также: