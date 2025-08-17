- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 127
- Время на прочтение
- 2 мин
Республиканцы предлагают Трампу закончить войну и получить Нобелевскую премию — политолог
Диктатор Путин мог бы пойти на уступки, если бы президент США Дональд Трамп действительно решил давить на Кремль.
Если бы президент США Дональд Трамп захотел оказывать жесткое давление на Путина, то мог бы согласиться на уступки.
Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил политолог, профессор Ратгерского университета (США) Александр Мотыль.
Он прокомментировал слова сенатора-республиканца Линдси Грэма, предположившего, что в случае трехсторонней встречи лидеров США, Украины и России война может завершиться еще до Рождества.
«Грэм – серьезный человек. Он не говорит просто так, спонтанно. Если бы такое заявил Трамп, то я бы согласился, что это еще один пример его идиотизма или желаемого действительного. Но Грэм более серьезный. Он говорит нормально и понимает, что говорит», – отметил Мотыль.
По словам политолога, в вопросе войны все зависит от Трампа и отчасти от Путина.
«Если бы Трамп захотел прижать Путина, наложил бы настоящие санкции, помог Украине масштабным образом и пригрозил России жесткими мерами, то Путин мог бы согласиться на что-то», — пояснил он.
Мотыль подчеркнул, что это могло быть как мирное соглашение, так и прекращение огня, но ключ в том, захочет ли этого Трамп вместе с европейскими партнерами.
«Он мог бы прижать Путина очень серьезно. Все зависит именно от Трампа», - подчеркнул политолог.
В то же время эксперт выразил сомнение, что главная мотивация – это мир. По его мнению, речь идет скорее о стремлении Нобелевской премии мира для Трампа.
«Возможно, что Грэм обращается не столько к нам, сколько к самому Трампу: мол, если хочешь, можешь завершить войну и получить Нобелевскую премию мира до конца года. Он этого прямо не сказал, но думаю, каждый понимает — речь идет не столько о мире, сколько о премии для Трампа», — подытожил Мотыль.
Ранее сообщалось, что сенатор США Линдси Грэм заявил, что если состоится встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным, то война может закончиться задолго до Рождества .
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп передал требования российского диктатора Путина, которые он озвучил на саммите на Аляске 15 августа, в отношении украинских территорий .