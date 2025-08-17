Дональд Трамп / © Associated Press

Если бы президент США Дональд Трамп захотел оказывать жесткое давление на Путина, то мог бы согласиться на уступки.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил политолог, профессор Ратгерского университета (США) Александр Мотыль.

Он прокомментировал слова сенатора-республиканца Линдси Грэма, предположившего, что в случае трехсторонней встречи лидеров США, Украины и России война может завершиться еще до Рождества.

«Грэм – серьезный человек. Он не говорит просто так, спонтанно. Если бы такое заявил Трамп, то я бы согласился, что это еще один пример его идиотизма или желаемого действительного. Но Грэм более серьезный. Он говорит нормально и понимает, что говорит», – отметил Мотыль.

По словам политолога, в вопросе войны все зависит от Трампа и отчасти от Путина.

«Если бы Трамп захотел прижать Путина, наложил бы настоящие санкции, помог Украине масштабным образом и пригрозил России жесткими мерами, то Путин мог бы согласиться на что-то», — пояснил он.

Мотыль подчеркнул, что это могло быть как мирное соглашение, так и прекращение огня, но ключ в том, захочет ли этого Трамп вместе с европейскими партнерами.

«Он мог бы прижать Путина очень серьезно. Все зависит именно от Трампа», - подчеркнул политолог.

В то же время эксперт выразил сомнение, что главная мотивация – это мир. По его мнению, речь идет скорее о стремлении Нобелевской премии мира для Трампа.

«Возможно, что Грэм обращается не столько к нам, сколько к самому Трампу: мол, если хочешь, можешь завершить войну и получить Нобелевскую премию мира до конца года. Он этого прямо не сказал, но думаю, каждый понимает — речь идет не столько о мире, сколько о премии для Трампа», — подытожил Мотыль.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп передал требования российского диктатора Путина, которые он озвучил на саммите на Аляске 15 августа, в отношении украинских территорий .