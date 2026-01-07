Республиканцы рискуют потерять большинство в Палате представителей США — Politico

Палата представителей / © pixabay.com

Республиканское большинство в Палате представителей США стало критически нестабильным, что может сорвать принятие ключевых решений в Конгрессе.

Об этом сообщает Politico .

По состоянию на начало января у республиканцев минимальное преимущество — 218 мандатов из 435. При таких условиях любая потеря голоса фактически блокирует продвижение важных законодательных инициатив.

Ослабление позиций партии связано с рядом событий. Умер конгрессмен-республиканец Даг Ламальфа. В тот же день в серьезное ДТП попал конгрессмен Джим Бэйрд, который пока не может участвовать в работе Палаты. Также о своей отставке объявила радикальная республиканка Марджори Тейлор Грин.

В то же время, республиканцы планируют уже в ближайшее время вынести на голосование ряд важных вопросов, в том числе бюджет и финансирование работы правительства, законопроекты в сфере медицинского страхования, а также налоговые льготы. Часть инициатив напрямую связана с подготовкой к промежуточным выборам 2026 года.

Ожидается, что результаты этих голосований станут индикатором того, способна ли Республиканская партия сохранить контроль над нижней палатой Конгресса в предвыборный период.