Республиканцы теряют Конгресс: Трамп «взорвался» громкими оправданиями и даже угрозами

Дональд Трамп. / © Associated Press

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По предварительным результатам промежуточных выборов в Конгресс США Республиканская партия теряет большинство в Сенате. Демократы уже получили необходимое для контроля над верхней палатой 51 место. Кроме того, они еще могут получить большинство и в Палате представителей. Американский лидер Дональд Трамп признал результаты голосования.

Что известно о реакции Трампа и его первых заявлениях — читайте на ТСН.ua.

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В ночь выборов в телефонном интервью The New York Times президент заявил, что «совершенно готов» признать результаты промежуточных выборов в Конгресс и заверил, что ожидает сотрудничества.

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«Мы, знаете, с нетерпением ждем сотрудничества с ними. Мы, наверное, что-нибудь придумаем», — заявил глава Белого дома.

Кроме того, президент США заявил, что не жалеет о поддержке кандидатов, потерпевших поражение на выборах в Сенат. Среди них — республиканцы Дарлин Грэм из Южной Каролины и Кен Пакстон, генеральный прокурор Техаса.

Трамп объяснил потерю позиций Республиканской партии, что его самого не было в избирательных бюллетенях.

«Меня не было в избирательном списке. Будь я, мы бы победили С ОГРОМНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ!», — написал американский президент в своей сети Truth Social.

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В интервью Fox News Трамп похвалил демократов за успешную кампанию, но заявил, что удивлен результатами, ведь перед голосованием провел, по его словам, «масштабные митинги».

В то же время, он признал, что война с Ираном могла повлиять на настроения избирателей во время промежуточных выборов.

Комментируя перспективу работы с Конгрессом, где большинство могут получить демократы, президент заявил, что у него достаточно полномочий, чтобы противодействовать их инициативам. В частности, он пригрозил налагать вето на законопроекты, которые сочтет неприемлемыми.

Позже в сети Truth Social Трамп заявил, что в ближайшие дни подробнее проанализирует результаты выборов и выступит в роли «хорошего и плохого» политического комментатора, объясняя, почему одни кандидаты победили, а другие потерпели поражение.

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Также президент США опубликовал изображение красной кепки с большой надписью «VETO» белыми буквами. Она оформлена в стилистике известных кепок MAGA, ставших символом его политического движения.

Промежуточные выборы в США

В США 3 ноября состоялись промежуточные выборы в Конгресс. Американцы переизбирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

Сейчас все известно, что демократы сенсационно разгромили республиканцев в их ключевых штатах, таких как Айова, Канзас, Техас и Южная Каролина. Именно это позволило демократам дополнительно получить шесть кресел в верхней палате парламента.

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