Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

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Решение президента США Дональда Трампа отменить санкции против России и ограничить военную поддержку Украины вызвали волну возмущения в Конгрессе. Даже самые близкие соратники Трампа ищут рычаги влияния, чтобы остановить опасное смещение во внешней политике Вашингтона. Журналисты выяснили, какие ультиматумы готовят законодатели для Белого дома.

Об этом пишет Politico.

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Республиканцы в американском Конгрессе все больше недовольны политикой Трампа в отношении Украины, однако пока не оказывают достаточного влияния, чтобы заставить его изменить курс.

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Новое обострение произошло 19 октября на фоне попыток законодателей отреагировать на решение администрации Трампа закупать российское дизельное топливо, ослабить санкции против Москвы и предположительно прекратить обмен разведданными с Украиной. Дополнительную обеспокоенность вызвали несколькодневные непонятные перебои в работе спутниковой системы обороны Киева, которая находится под контролем США. В результате законодатели стали самостоятельно искать пути преодоления нового разрыва в отношениях между Вашингтоном и Киевом.

Как законодатели в США пытаются противостоять политике Трампа по РФ и Украине

В частности, представители Комитета Сената США по вооруженным силам призвали Трампа договориться с Украиной об ограничении ударов по российским энергетическим объектам. Другие законодатели провели срочный телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, тогда как еще одна группа пригрозила заблокировать часть повестки американской администрации до завершения ее работы.

Такие разные подходы свидетельствуют о глубоком беспокойстве среди республиканцев действиями администрации президента США, которая в основном обходила Конгресс в вопросах Украины и внешней политики в целом. В то же время, ситуация показывает отсутствие согласованной позиции законодательной ветви власти и ограниченные возможности однопартийцев Трампа сдерживать его шаги, влияющие на традиционные союзнические отношения США.

«Демократы и республиканцы в Конгрессе понимают, что произойдет, если Путин не испытает никаких последствий за свое кровавое вторжение», — заявили сенатор-республиканец Том Тиллис и демократ Ричард Блюменталь после срочного телефонного разговора с Зеленским, целью которого было заверить его, что США все еще остаются партнером.

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Особое возмущение среди законодателей вызвало решение Трампа отменить санкции против России. Перед этим Конгресс больше года работал над их введением, преодолевая сопротивление Белого дома, а в сентябре в конце концов принял соответствующий закон. В то же время, документ предоставил Трампу полномочия отменять санкции, которыми президент воспользовался почти сразу.

Между тем, представители обеих партий в Конгрессе США пытаются понять, как действовать дальше, если Трамп не пересмотрит свою политику. В то же время законодатели признают, что пространства для влияния на президента у них становится все меньше.

Сенатор-республиканка от штата Западная Вирджиния Шелли Мур Капито заявила журналистам, что «будет трудно сказать что-то в ближайшие две недели, что будет иметь какое-либо влияние» на ситуацию с Украиной.

В свою очередь глава Комитета Сената США по вооруженным силам, республиканец от штата Миссисипи Роджер Викер открыто обратился к Трампу с призывом поддержать договоренность с Украиной. Речь идет о прекращении украинских ударов по российским НПЗ в обмен на американские разведывательные данные о местах запуска вражеских ракет и беспилотников.

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«Президент Трамп может уже сегодня снизить цены на бензин, просто согласившись на это соглашение! Господин президент, пожалуйста, воспользуйтесь этой победой!» — написал Викер в соцсети.

В Белом доме, комментируя ситуацию, напомнили о недавних словах Трампа по поводу его стремления завершить войну.

«Почему? Потому что этим я зарабатываю на жизнь. И, честно говоря, Зеленский не очень помогает этому делу. Думаю, он не хочет ее (войну — ред.) прекращать, но я хочу, чтобы люди не погибали», — сказал президент США.

Он неоднократно объяснял свои решения стремлением содействовать мирной договоренности между Киевом и Москвой после изнурительной войны. В то же время политика Трампа вызывает беспокойство даже среди части преданных сторонников президента.

Конгрессмены-республиканцы выдвинули Трампу ультиматум

Так, конгрессмен-республиканец от штата Техас Крейг Голдман, которого Трамп в этом году поддержал во время кампании за переизбрание, заявил журналистам, что выступает за продление санкций против России.

Еще один близкий к Трампу законодатель — конгрессмен-республиканец от штата Огайо Макс Миллер — согласился с тем, что завершение войны в Украине отвечает национальным интересам США. В то же время, он отметил, что администрация должна усиливать давление на Россию для прекращения боевых действий, «а не покупать ее нефть и сдерживать наших украинских союзников от использования всего их боевого потенциала».

В то же время, часть законодателей пригрозила заблокировать приоритетные для администрации Трампа решения до завершения ее работы. Одним из самых серьезных шагов может стать противодействие предложенному президентом оборонному бюджету на 1,5 трлн. Его принятие требует сохранения единства среди республиканцев, в то время как демократы выступают категорически против документа.

«Повестки дня больше нет. Многие из нас не будут финансировать эти вещи, зная, что он поддерживает вторжение диктатора и бросает союзника на произвол судьбы», — заявил покидающий Конгресс конгрессмен-республиканец от штата Небраска Дон Бейкон, который часто критиковал Трампа.

Конгрессмен-республиканец от штата Пенсильвания Брайан Фицпатрик также предупредил о возможных последствиях для тех, кто попытается ограничить использование Украиной Starshield — спутниковой сети, контролируемой Пентагоном и разработанной SpaceX. По его словам, такие лица будут «полностью расследованы и привлечены к ответственности» в рамках надзорных слушаний, а также могут столкнуться со значительным сокращением финансирования соответствующего ведомства или его руководителя.

В то же время, реализация любых надзорных мероприятий может занять несколько месяцев. Кроме того, Трамп уже демонстрировал способность обходить Конгресс. В частности, его администрация оставляла высокопоставленных чиновников на должностях исполняющих обязанности, когда они не могли заручиться достаточной поддержкой Сената для официального утверждения.

Демократы сообщили, что координируют свои действия с республиканцами, чтобы противостоять сближению Трампа с Россией. В то же время, конкретного перечня возможных мер они не назвали.

После этого Блюменталь в очередной публикации в соцсети заявил, что законодатели планируют продемонстрировать поддержку Украины во время «будущих мероприятий», однако не объяснил, о каких именно мерах идет речь.

Решения Трампа в отношении РФ и Украины вызывают непонимание среди демократов и республиканцев

На фоне этого решения Трампа по отношению к России и Украине вызывают непонимание среди законодателей как демократов, так и республиканцев.

Конгрессвумен-демократ от штата Пенсильвания Медлин Дин, работающая в составе Комитета Палаты представителей по иностранным делам, рассказала в интервью MS NOW о разговоре с Зеленским. По ее словам, законодатели спросили украинского президента, понимает ли он причины ослабления Белым домом военных возможностей Украины. Однако, по словам Дин, Зеленский затруднился объяснить такое решение.

«Я считаю исторически позорным то, что президент изменил позицию и открыл свои карты. Что он поддерживает г-на Путина в этом деле — человека, который жаждет крови и из-за которого погибли десятки тысяч людей», — высказалась конгрессвумен.

Напомним, издание Newsweek тоже написало, что решение Трампа временно приостановить новые санкции против России по закону Линдси Грэма ради заключения договоренностей об увеличении поставок дизеля и снижении цен на топливо вызвало острую критику среди однопартийцев. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, сенаторы Том Тиллис, Тед Круз, Джон Корнин и другие влиятельные республиканцы осудили этот шаг, назвав его капитуляцией перед Кремлем и ошибкой, которая не остановит агрессию против Украины.

Сам Трамп отверг обвинения, заявив, что пауза временная и необходима для переговоров, и упрекнул Зеленского за якобы нежелание способствовать завершению войны.

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