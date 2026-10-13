Дональдт Трамп. / © Associated Press

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Договоренность президента США Дональда Трампа с Москвой о поставках дизельного горючего из РФ на мировые рынки и его положительные заявления в адрес «фюрера» Владимира Путина вызвали новую волну критики со стороны республиканцев. За несколько недель до промежуточных выборов в Конгресс Россия снова оказалась в центре политических споров в Вашингтоне.

Об этом говорится в материале The Japan Times.

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Трамп заявил, что работает с Путиным над выводом российских запасов дизельного горючего на мировой рынок. Хотя это решение фактически ослабляет многолетние санкционные ограничения, Белый дом объясняет этот шаг стремлением снизить цены на горючее накануне выборов 3 ноября. В то же время, в Европе предупреждают, что увеличение экспорта дизеля может принести Москве дополнительные доходы и усилить ее возможности продолжать войну в Украине.

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Действия Трампа стали нежелательным сюрпризом для некоторых республиканцев, партия которых пытается сохранить свое незначительное большинство в Палате представителей и Сенате.

«Нам нужен президент, готовый возглавить свободный мир. Давайте будем честными. Трамп есть и всегда был слаб в отношении к Путинату», — заявил представитель-республиканец из Небраски Дон Бейкон.

В свою очередь, сенатор от штата Мэн Сьюзен Коллинз присоединилась к другим республиканцам и трем демократам, которые написали письмо с жалобами на Трампа, который, по их словам, игнорирует закон 2022-го о запрете импорта российской нефти.

«Соединенные Штаты не должны оказывать Путину финансовую помощь, пока Россия продолжает убивать украинских мирных жителей», — написали сенаторы.

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Трое из четырех подписавших письмо в воскресенье республиканцев — Сьюзен Коллинз, сенатор от Аляски Лиза Мурковски и сенатор от Северной Каролины Том Тиллис — во время первого процесса импичмента Дональда Трампа проголосовали за его оправдание. Тогда Палата представителей обвинила президента в незаконной блокировке помощи Украине, чтобы заставить Владимира Зеленского объявить расследование против бывшего лидера Джо Байдена и его сына Гантера. Коллинз, ныне борющаяся за переизбрание, тогда заявляла, что Трамп усвоил «достаточно важный урок».

В то же время, часть республиканцев, в том числе конгрессмен от Пенсильвании Брайан Фицпатрик и конгрессмен Дон Бэйкон, планируют добиваться голосования за новый законопроект, который должен заблокировать импорт российской нефти. Однако для преодоления возможного президентского вето им предположительно придется заручиться дополнительной поддержкой.

Другие республиканцы защищают Трампа, утверждая, что он пытается найти способ завершить войну России против Украины и в то же время снизить цены на дизельное топливо для американцев.

Заметим, что стоимость дизеля и горючего топлива стала одной из болезненных тем для республиканцев накануне выборов. Особенно остро этот вопрос стоит в штатах, где идет напряженная борьба за места в Сенате, в частности на Аляске и в Мне, а также в сельскохозяйственных регионах Среднего Запада, где в значительной степени зависят от дизельного горючего.

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В преддверии дня выборов Трамп и часть республиканцев рассматривали и другие способы сдержать цены. В частности, несколько кандидатов и сенаторов предлагали временно запретить экспорт дизельного горючего из США. Однако наконец Трамп отказался от этой идеи.

Заметим, что одним поводом для споров в Америке стала информация о свадьбе Дональда Трампа-младшего, расходы на которые, по данным ProPublica, частично покрыл российский олигарх Умар Кремлев. Он потратил на это сотни тысяч долларов, в том числе аренду частного острова в Карибском море.

Сенатор-республиканец Джон Кертис призвал расследовать это дело и вызвать причастных к суду. В то же время сам президент Трамп заявил, что его сын пообещал возместить олигарху расходы.

«Тостер — это свадебный подарок. Вечеринка на частном острове, оплаченная олигархом, связанным с Путиным, совсем другое дело», — подчеркнул Кертис.

Кроме того, ранее газета The New York Times сообщила, что двое ключевых политических советников Трампа — Криса ЛаСивита и Джеймса Блэра — прервали избирательную кампанию, чтобы консультировать правительство на Балканах, союзник Путина. По данным издания, правительство потратило более 4 млн дол. на лоббистов и политических консультантов, связанных с президентом США и республиканцами.

В свою очередь, Трамп в соцсетях предположил, что может уволить политиков, если в их работе возникнет конфликт интересов. Однако впоследствии заявил, что не видит никаких нарушений в их деятельности.

Как сообщалось, Европа восстала против курса Трампа по России. В Европе считают, что давление на энергетические доходы РФ остается одним из главных способов вынудить Кремль пойти на переговоры. На саммите ЕС лидеры стран планируют призвать к новым санкциям против Москвы и ограничению ее нефтяных доходов.

Кроме того, эксспецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Украина должна иметь полную свободу наносить удары по целям на территории России в ответ на агрессию Кремля.

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