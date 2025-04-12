Республиканцы возмущены ролью спецпосланника Трампа в переговорах по Украине

Стив Виткофф и Владимир Путин. / © Associated Press

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Позиция в отношении России спецпосланника президента США Стива Виткоффа вызывает все большее количество вопросов. Республиканцы не прочь снять его с должности. Несмотря на то, что Виткофф играет центральную роль во внешней политике Вашингтона.

Об этом говорится в материале Reuters .

Возмущение из-за действий Виткофф

В частности, тревогу в Белом доме и Госдепартаменте вызвала ситуация, когда Виткофф пригласил находящегося под санкциями США после вторжения России посла главы Кремля Кирилла Дмитриева в свою личную резиденцию на ужин перед встречей в Белом доме.

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"Чиновники США избегают принимать у себя чиновников из России, которая имеет развитые разведывательные возможности. В итоге ужин был перенесен, и он состоялся в Белом доме", - пишут журналисты.

Виткофф заручился определенной поддержкой скептиков Республиканской партии по отношению к Украине. Впрочем, его предложения вызвали возмущение среди других республиканцев, считающих, что администрация Трампа слишком резко вернулась в Москву.

Более того, некоторые республиканцы были настолько обеспокоены очевидной пророссийской позицией Виткоффа в интервью Карлсону, что несколько из них даже позвонили по телефону советнику по национальной безопасности Майку Волцу и госсекретарю Марко Рубио, чтобы пожаловаться, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Некоторые американские и европейские официальные лица озабочены тем, что пока Виткофф придерживается стратегии Трампа, россияне пользуются его отсутствием опыта за столом переговоров, говорят американские официальные лица.

"Виткофф должен уйти, а Рубио должен занять его место", - говорится в письме от 26 марта от Эрика Левина, главного донора Республиканской партии. Письмо было написано после интервью Карлсона и выступления на Fox News, и критиковало Виткоффа за восхваление Путина.

Комментарии Виткоффа шокировали многих чиновников по национальной безопасности США, ведь риторика спецпредставителя повторяла риторику Кремля. Через несколько дней после интервью Карлсона Wall Street Journal, принадлежащего News Corp Руперта Мердока, опубликовал статью под названием "Стов Виткофф становится на сторону Кремля".

Демократы тоже бунтуют. "Виткофф и Трамп совершили кардинальный грех дипломатии: они полностью показали свое отчаянное желание заключить соглашение", - высказался Нед Прайс, бывший пресс-секретарь Государственного департамента при президенте Джо Байдене.

США нет четкого плана

Для союзников США аргументы и отсутствие прогресса в достижении мирного соглашения создают ощущение, что у Белого дома нет четкого плана прекращения войны в Украине.

Двое европейских чиновников, которые недавно имели контакты с администрацией, говорят, что на переговорную группу оказывалось давление, чтобы быстро получить результаты. Это вызвало обеспокоенность тем, что Штаты могут не только принять шаги, которые могут взорвать Украину, но и собственную архитектуру безопасности Европы.

"Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что их переговоры не принесли им уверенности, и они не считают, что у американской стороны есть четкие конечные цели", – пишет издание.

Двое высокопоставленных западных дипломатов, поддерживающих связь с администрацией, заявили, что считают, что Вашингтону не хватает "четкого плана", как двигаться вперед и что делать, если Россия будет продолжать медлить.

"Иногда мы слышим противоречивые вещи от разных частей администрации. Это также добавляет ощущение, что здесь нет настоящего плана", - сказал один из дипломатов на условиях анонимности.

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог предложили "разделить" Украину как Берлин 45-го. В России считают, что "является одним из вариантов заморозки конфликта".

Дата публикации 22:48, 11.04.25 Количество просмотров 25 Таможенный тайфун от США и переговоры Виткоффа с Путиным: анализ главных событий