Республиканцы "взбунтовались" против Трампа из-за соглашения с Путиным: кто стал на сторону Украины — список

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Решение президента США Дональда Трампа приостановить масштабные санкции против России вызвало волну возмущения среди его однопартийцев. Ряд влиятельных республиканцев публично осудил уступки Кремлю и выступил в защиту Украины. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал, что заранее предостерегал Белый дом по поводу возможных «непредсказуемых последствий».

Об этом говорится в статье Newsweek.

Реклама

Указ Трампа о приостановлении действия положений закона о санкциях против России

16 октября Трамп подписал указ о приостановлении действия ключевых положений закона Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана. Сам закон президент США подписал в сентябре. Его целью было усилить экономическое давление на Москву из-за полномасштабной войны против Украины.

Реклама

По словам американского лидера, он сообщил Конгрессу, что такое решение отвечает «национальным интересам Соединенных Штатов».

Подписанный Трампом указ формально активировал предусмотренные законом положения, однако одновременно приостановил введение новых пошлин еще до вступления в силу. Это решение будет действовать до тех пор, пока руководитель Белого дома или государственный секретарь после консультаций с другими представителями администрации не прийдет к выводу о необходимости дальнейших мер.

В то же время, указ не отменяет и не приостанавливает санкции против России, которые были введены на основе предыдущих президентских указов.

Споры внутри Республиканской партии из-за решения Трампа

Решение Трампа повлекло за собой споры внутри Республиканской партии, в том числе среди законодателей, выступавших за усиление давления на Россию. В то же время, реакция республиканцев отличается — от открытой критики президента до более сдержанных заявлений о несогласии с его решением.

Реклама

Сам лидер США объясняет приостановку санкций стремлением достичь договоренности о прекращении войны. Одновременно его администрация работает над снижением высоких цен на дизельное топливо и бензин в преддверии ноябрьских промежуточных выборов.

18 октября Трамп написал в Truth Social, что он «в процессе переговоров о мире в войне между Россией и Украиной и не хочет делать ничего, что глупо оттолкнуло бы Россию от стола переговоров».

Решение о приостановлении санкций было принято после отдельной договоренности Трампа с Россией. Она предполагает увеличение объемов поставок дизеля на мировой рынок, что должно способствовать снижению цен на топливо.

Министр энергетики США Крис Райт 18 октября выступил в защиту такого подхода, назвав договоренность об увеличении поставок дизельного горючего «пряником» для Москвы. Он подчеркнул, что Трамп не отменял санкции, предусмотренные законом Грэмма, а «просто приостановил их применение сейчас».

Реклама

Критика решения прозвучала после того, как Москва положительно отреагировала на шаг Трампа, в то время как Киев предупредил, что ослабление санкционного давления может подтолкнуть Россию к новым атакам. После российского удара дронами по Харьковской области президент Украины Владимир Зеленский 19 октября написал в X: «Вот так Россия отвечает на ослабление санкционного давления».

В то же время российский спецпредставитель по инвестициям Кирилл Дмитриев в X назвал приостановку отдельных положений закона Грэмма «важным и действительно историческим моментом».

Newsweek перечисляет представителей Республиканской партии, которые выступили против решения Трампа приостановить санкции или публично выразили из-за него обеспокоенность.

Кто в Республиканской партии выступил против решения Трампа по санкциям против РФ

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон

18 октября Джонсон рассказал, что призвал представителей Белого дома внимательно оценить возможные последствия решения о приостановлении санкций.

«Конгресс проголосовал за это решительно всего несколько недель назад, и мы понимаем, что Путину нельзя доверять», — сказал Джонсон.

По словам политика, он пообщался с несколькими коллегами, выразившими обеспокоенность из-за приостановки санкций, после чего передал их опасения представителям Белого дома.

«Я сказал команде Белого дома, что нам нужно это обсудить, и, по моему мнению, тщательно рассмотреть непредсказуемые последствия, которые могут возникнуть из-за этого», — сказал Джонсон.

В то же время, он не стал открыто критиковать Трампа. Спикер отметил, что президент анализирует ситуацию, пытаясь одновременно учесть вопросы национальной безопасности и свое стремление снизить стоимость жизни для американцев.

«Поэтому я думаю, что в конце концов здесь будет принято правильное решение», — сказал Джонсон.

Майк Роджерс

Кандидат от Республиканской партии в Сенат от Мичигана Майк Роджерс заявил, что не поддерживает решение Трампа о приостановлении санкций.

«Это просто не то решение, которое принял бы я. Я бы проголосовал за законопроект о санкциях. Если у президента есть лучшая идея, как снизить цены на дизельное топливо, я был бы за. Я просто слегка скептически отношусь к тому, что это сработает так, как хочет администрация. Я не думаю, что мы можем дать Путину хоть сантиметр», — сказал Роджерс.

Сенатор Том Тиллис

Сенатор от Северной Каролины Том Тиллис назвал решение президента США приостановить санкции одним из самых безответственных шагов администрации.

«Какую часть исполнения закона, принятого Сенатом с результатом 86–11, президент и его советники не понимают?» — написал Тиллис в X.

Он также подверг резкой критике политику администрации в отношении Москвы.

«Это бессовестно, что эта администрация капитулирует перед российским диктатором, который незаконно вторгся в Украину и ежедневно убивает невинных гражданских», — добавил сенатор.

По мнению Тиллиса, Трамп мог бы бороться с высокими ценами на энергоносители другим способом — в частности, сосредоточившись на противостоянии с Ираном, а не «оказывая услугу Владимиру Путину».

Сенатор Тед Круз

Сенатор от Техаса Тед Круз также раскритиковал решение американского лидера, заявив, что тот допустил ошибку, приостановив санкции.

«Послушайте, я бы хотел, чтобы президент этого не делал. Я думаю, это была ошибка», — сказал Круз.

Отвечая на вопрос, посоветовал бы он Трампу не приостанавливать санкции, сенатор ответил: «Да, сказал бы».

Круз признал, что президент США пытается найти способ снизить высокие цены на топливо. В то же время, он подчеркнул, что для этого существуют другие подходы, а нынешний вариант, по словам политика, «просто идет на пользу Путину».

Сенатор Джон Корнин

Сенатор от Техаса Джон Корнин напомнил о своем покойном коллеге Линдси Грэме, длительно выступавшем за усиление санкционного давления на Россию.

«Линдси был бы возмущен», — написал Корнин в X после решения Трампа приостановить санкции.

Ранее он вместе с другими сенаторами обращался к Трампу с призывом не заключать отдельную договоренность с Россией об увеличении поставок дизельного горючего.

Сенатор Дарлин Грэм

Сенатор от Южной Каролины Дарлин Грэм, занявшая место своего покойного брата Линдси, высказалась по поводу решения президента более сдержанно.

«У президента и меня одна и та же цель — прекратить войну, снизить цены на бензин и дизельное горючее», — сказала Грэм.

Она также признала, что окончательное решение о применении санкций остается за президентом.

В то же время сенатор подчеркнула необходимость продолжать давление на Москву.

«Лично я считаю, что следует продолжать давить на Россию, потому что я не доверяю Путину и не доверяю России», — сказала Грэм.

Она добавила, что планирует обсудить этот вопрос с Трампом во время его предстоящего визита в Южную Каролину.

Представитель Майк Тернер

Республиканец от Огайо Майк Тернер заявил, что Трампу следует применить санкции, предусмотренные законом Грэмма. В то же время, он отметил, что отдельные ограничения не следует безусловно оставлять приостановленными.

«Я бы призвал президента это сделать», — сказал Тернер.

По его словам, президент США, несмотря на первоначальное решение приостановить санкции, до сих пор имеет возможность их ввести. Тернер также подчеркнул необходимость продолжать обсуждение того, какие именно санкционные меры должны быть применены.

Сенатор Кевин Крамер

Сенатор-республиканец от Северной Дакоты Кевин Крамер заявил, что понимает и разделяет обеспокоенность однопартийцев, выступивших против решения Трампа. В то же время он выразил надежду, что приостановка санкций будет длиться недолго.

«Я разделяю позицию этих коллег», — сказал Крамер в эфире CBS, отвечая на вопрос после того, как ведущая Маргарет Бреннан процитировала критические заявления сенаторов Тиллиса и Корнина.

Крамер отметил, что понимает обеспокоенность администрации США относительно стоимости дизельного горючего, однако ожидает быстрого завершения паузы.

«Я ожидаю, что это будет краткосрочная пауза. И я, безусловно, на это надеюсь», — сказал сенатор.

Он также рассказал, что во время недавней встречи Зеленский призвал Трампа полностью обеспечить выполнение закона Грэма о санкциях.

«И я до сих пор придерживаюсь этой позиции», — сказал Крамер.

Представитель Джефф Херд

Республиканец от Колорадо Джефф Херд выступил против решения администрации приостановить новые санкции. По его мнению, ослабление давления на Москву может создать для России дополнительные возможности для финансирования войны против Украины.

«Я понимаю необходимость понижения расходов на энергоносители для американских семей. Но ослабление санкций облегчает России финансирование войны, в то время как мало доказательств того, что американцы ощутят существенную экономию», — написал Херд в X.

Он подчеркнул, что Вашингтону не стоит ослаблять санкционное давление на Москву «без значительных уступок в ответ».

«Я надеюсь, что администрация пересмотрит свое решение», — добавил республиканец.

Представитель Дон Бэйкон

Республиканец от Небраски Дон Бэйкон обвинил Трампа в том, что его решение противоречит усилиям, направленным на прекращение войны России против Украины.

«Президент продолжает войну, а не прекращает ее», — написал Бейкон в X.

На следующий день конгрессмен продолжил критику президента США, заявив, что повестка дня Трампа «мертва». Также Бейкон обвинил главу Белого дома в том, что тот «поддерживает вторжение диктатора и бросает союзника на произвол судьбы».

Представитель Майкл Маккол

Республиканец от Техаса Майкл Маккол призвал Трампа пересмотреть свое решение и изменить курс санкционной политики. Он резко раскритиковал политику уступок России, отметив реакцию Кремля на действия Вашингтона.

«Снова и снова мы видим, как Путин реагирует на уступки Соединенных Штатов: с презрением к США и усилением насилия против невинных украинцев», — сказал Маккол.

Он также обратился к Трампу с призывом «изменить курс, применить эти санкции и вернуться к проверенному временем принципу, согласно которому длительный мир обеспечивается силой, а не уступками».

Никки Хейли

Бывшая постоянная представительница США при ООН Никки Хейли, входившая в команду Трампа во время его первого президентского срока, а в 2024 году соревновавшаяся с ним за номинацию от Республиканской партии, также выступила против его решения.

Хейли назвала приостановку санкций «ужасающей ошибкой в оценке Путина».

«Есть решения, которые войдут в историю как определившие целую эпоху. Это одно из них. Это ужасная ошибка в оценке Путина, четко давшего понять, что он хочет уничтожить Запад. Мы не должны помогать ему это делать», — написала Хейли в X.

Что Трамп сказал о приостановлении санкций против России

19 октября журналисты поинтересовались у Трампа его реакцией на заявление Зеленского о том, что остановка санкций фактически означает поддержку президента РФ Владимира Путина. В ответ американский лидер заявил: «Я поддерживаю прекращение войны между Россией и Украиной».

В то же время Трамп упрекнул Зеленского, заявив, что тот «не очень помогает делу», а также добавил: «Я думаю, он не хочет ее прекращать, но я хочу, чтобы люди не погибали».

Президент США подчеркнул свое стремление завершить войну: «Все, чего я хочу, чтобы Россия и Украина прекратили эту глупую войну».

Представительница Белого дома Тейлор Роджерс заявила, что Трамп стремится к завершению «жестокой войны». По ее словам, введение санкций на этом этапе может осложнить переговорный процесс.

«Применение положений о санкциях сейчас помешало бы текущим усилиям США по переговорам о прочном и всеобъемлющем мирном соглашении между Украиной и Россией. Президент сохраняет возможность воспользоваться этими полномочиями в любое время, если решит, что это будет способствовать национальным интересам», — сказала Роджерс.

Трамп вместе с тем уменьшил масштабы критики со стороны представителей Республиканской партии, заявив, что «их немного». Он также сообщил, что Вашингтон ведет переговоры с Москвой по ряду вопросов, в частности, Украины, Ирана, заложников и дизельного горючего.

Представители администрации США также отмечают, что речь идет именно о временной паузе в применении санкций, а не об окончательном отказе от них.

Государственный секретарь США Марк Рубио 17 октября заявил, что Трамп хочет взять 60-дневную паузу, чтобы оценить возможное влияние санкций на американскую и мировую экономику в условиях давления на энергетические рынки.

Министр внутренних дел США Даг Бургум 19 октября выступил в защиту подхода администрации. Он отметил, что ослабление санкций может стать одним из рычагов во время переговоров с Москвой.

«Посмотрим, сможет ли президент Трамп способствовать продвижению этих мирных переговоров, отменив часть санкций против России», — сказал Бургум.

Министр энергетики Крис Райт также прокомментировал отдельную договоренность Трампа, предусматривающую увеличение поставок российского дизеля. Райт назвал это инструментом для стимулирования Москвы к сокращению военных действий.

«Это пряник, который должен помочь прекратить войну. Это не экономический спасательный круг для России», — сказал министр.

Кто из республиканцев поддержал шаг Трампа по приостановке санкций

В то же время, далеко не все представители Республиканской партии в Конгрессе выступили с критикой решения о приостановлении санкций. В частности, сенатор от Оклахомы Джеймс Ленкфорд, ранее поддержавший закон о санкциях, поддержал шаг Трампа.

Ленкфорд отметил, что президент пытается одновременно сохранить давление на Россию и учесть проблему высоких цен на энергоносители, отражающихся на американцах. Сенатор также подчеркнул, что Трамп не прекращает поддержку Украины — в частности, речь идет об обмене разведданными, поставках вооружения и санкциях против российских нефтяных компаний.

«Поэтому любое убеждение, что президент Трамп становится на сторону президента Путина, неправдиво», — сказал Ленкфорд.

Напомним, часть республиканцев в Палате представителей США грозится заблокировать дополнительное финансирование Пентагона на 350 млрд долл., если администрация Трампа не усилит давление на Россию. Возмущение проукраинских законодателей вызвало разрешение на импорт российского дизеля и ограничение доступа Украины к американским спутниковым системам. Конгрессмены требуют возобновления жестких санкций против РФ, отмечая, что ослабление экономического давления помогает Кремлю финансировать войну.

Новости партнеров