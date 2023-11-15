Ресурсы почти исчерпаны: вопрос помощи Украине находится в критической точке — Госдеп

Поскольку основные ресурсы, принятые в этом году Конгрессом США в поддержку Украины уже почти исчерпаны, этот вопрос находится в критической точке.

Речь идет о необходимости немедленного принятия дополнительного финансирования.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, — пишет Укринформ.

«Мы находимся в критической точке поддержки Украины», — сказал Миллер.

Пентагон публично объявил о исчерпании около 95% средств, выделенных на помощь в сфере безопасности Украины.

Важно, чтобы Конгресс срочно принял дополнительный запрос, отправленный президентом США, который предусматривает как финансирование помощи Украины, так и Израиля, а также других нужд.

Также Миллер напомнил, что запрос включает средства для гуманитарной поддержки гражданского населения в секторе Газа.

На днях издание The Washington Post выпустило материал, в котором говорится, что заинтересованность Конгресса США в финансировании борьбы Украины с РФ упала ниже, чем когда-либо.

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