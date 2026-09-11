Ретклифф может перехватить «украинское направление» в США: в Вашингтоне раскрыли, что может измениться для Украины

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф / © Associated Press

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Перспектива того, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф может взять на себя кураторство украинского направления, вызвала положительную реакцию среди разных политических группировок в Вашингтоне.

Об этом пишет Politico .

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Сторонники Украины в США отмечают, что независимо от того, кто будет заниматься украинским вопросом, ключевые события будут разворачиваться на поле боя.

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«Если Рэтклифф присоединится к делу, то следует учесть, что он отлично разбирается в российской проблематике», — заявил Мэтью Бойс, занимавший в первой администрации Трампа должность заместителя помощника госсекретаря по делам Евразии.

В то же время, Бойс призвал не ожидать скорой и значимой победы за столом переговоров.

"Путин считает, что время работает на него, делает ставку на эскалацию и не проявляет никакого интереса к уходу от своих жестких, максималистских позиций", - отметил он.

В то же время и Белый дом, и ЦРУ опровергли информацию о том, что Ретклифф якобы готовится играть более активную роль в переговорах между Россией и Украиной.

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Один из украинских чиновников также сообщил, что не располагает информацией о передаче кураторства этого вопроса Рэтклиффу. В то же время он отметил контакты Киева с американской стороной.

"Мы взаимодействуем с США на всех уровнях, включая ЦРУ", - сказал украинский чиновник.

Он также не подтвердил информацию о возможном визите Ретклиффа в Украину.

В то же время помощник одного из законодателей-демократов в Палате представителей заявил, что Рэтклифф является более сильным переговорщиком, чем спецпосланник Белого дома Стив Виткофф.

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Однако, по словам собеседника издания, без более решительной политики Соединенных Штатов Россия продолжит наносить удары по Украине, пытаясь ослабить ее и снизить боевой дух населения в течение зимнего периода.

«Пока не будет реального давления со стороны США — из-за санкций, военной помощи Украине и изменения самой сути политики, — ситуация не изменится», — подчеркнул помощник.

Отмечается, что в случае фактического перехода Рэтклиффа к более значимой роли, это, вероятно, могло бы помочь избежать некоторых шагов, которые ранее воспринимались как дилетантские.

Ранее сообщалось, что после тайного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву Кремль не только не изменил позицию по поводу войны, а, по оценкам собеседников WP, усилил удары по Украине, надеясь заставить Киев пойти на территориальные уступки уже к зиме .

Мы ранее информировали, что попытка главы ЦРУ Джона Рэтклиффа убедить Кремль остановить войну провалилась, а Путин воспринял это как слабость и развернул массированную кампанию обстрелов гражданской инфраструктуры .

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